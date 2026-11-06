Política

Ante Paro en el Poder Judicial, OAJ Aclara si Trabajadores Pueden Perder su Empleo

Empleados protestaron en la sede de San Lázaro y colocaron cadenas en los accesos del inmueble

Paro en el Poder JudicialTrabajadores del Poder Judicial llevan a cabo una protesta este viernes. Foto: N+

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