Trabajadores del PJF de San Lázaro Realizan Paro Tras Anuncio de Evaluación

Como medida de protesta, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) de la sede en San Lázaro, en la Ciudad de México, pusieron candados en la puerta principal del edificio y anunciaron un paro de labores.

Fue al primer minuto de este viernes cuando los empleados realizaron el cierre de puertas y montaron un plantón. Informaron que este viernes no habrá actividades.

La queja de los trabajadores es por la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de un acuerdo para evaluar al personal del PJF durante el mes de diciembre.

Los inconformes aseguraron que con esta evaluación se pondría en riesgo su trabajo y, en algunos casos, la antigüedad.

Señalaron que el paro se mantendrá hasta que no se modifique lo publicado en el DOF y que mantendrán guardias para evitar el acceso del personal al recinto.

En ese sentido, solo permitirán el paso para los alumnos de la guardería que está en el recinto (CENDI), profesores, personal de seguridad y personas que hacen distintos servicios.

La reacción de los trabajadores se dio luego de que se informara que el Órgano de Administración de Justicia evaluará el desempeño, los conocimientos y la preparación profesional de secretarios proyectistas de juzgados y tribunales, asistentes, actuarios y oficiales judiciales del Poder Judicial de la Federación.

Este proceso de evaluación se realizará los días 4, 8, 14 y 15 de diciembre del presente año.

Según lo publicado en el DOF, este proceso será para valorar, de manera cualitativa y cuantitativa, el cumplimiento individual y colectivo de las funciones del personal de carrera judicial y que dicho proceso tiene como finalidad fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad de la administración de justicia.

Se explica que servirá para la toma de decisiones en materia de reconocimiento, permanencia y, en su caso, la separación de la carrera judicial, conforme a los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia, antigüedad y paridad de género, que rigen la carrera judicial.

Los procesos de evaluación de desempeño se determinarán con una calificación de 0 a 100 puntos y con los términos sobresaliente, satisfactorio, regular, suficiente e insuficiente.

Al respecto, en redes sociales, el líder del sindicato de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Jesús Gilberto González Pimentel, dijo rechazar este acuerdo y pidió a sus compañeros no hacer los exámenes.

En un comunicado publicado la madrugada de este viernes, el dirigente señaló que respaldan las acciones del gremio y estarán para orientarlos.

Señaló que antes de la aplicación de los exámenes, se realizarán dos reuniones de trabajo con el Órgano de Administración de Justicia, acuerdo al que se llegó con el presidente de esta instancia, Ernesto Vargas Solano.

En estas mesas, se analizarán las disposiciones y, si es el caso, corregir aquellas medidas que pueden afectar a los trabajadores. El líder sindical afirmó que de no avanzar las negociaciones, revisarían los pasos a seguir.

Con información de Mario Torres y N+

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