Política

Trabajadores del PJF de San Lázaro Realizan Paro Tras Anuncio de Evaluación

En un acuerdo publicado en el DOF, se informó que las evaluaciones se realizarán en la primera quincena de diciembre del presente año

Trabajadores del PJF realizan paro de laboresTrabajadores del PJF realizan paro de labores como rechazo al proceso de evaluación al que serán sometidos. Foto: Google Maps

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