Nuevos Sismos en México Hoy 6 de Noviembre 2026: Reporte de Epicentro y Magnitud

Este viernes el Servicio Sismológico Nacional (SSN) compartió el reporte de la actividad sísmica en México, donde diariamente se registran movimientos temblores de distintas magnitudes.

El organismo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó sobre la ubicación de los epicentros, la magnitud, la profundidad y la hora en que ocurrieron estos fenómenos.

Temblores registrados en México este viernes

A las 00:19:29 horas hubo un temblor de magnitud 4.0 a 56 km al Sur de San Pedro Pochutla, Oaxaca, con una profundidad de 9 km.

Un temblor puede suceder mientras te trasladas a tus actividades cotidianas, por lo que es importante conocer las medidas de seguridad que deben seguirse en el transporte público.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) recomienda conservar la calma y atender las indicaciones del personal encargado de cada sistema de transporte.

Si viajas en el Metro de la Ciudad de México y comienza un sismo, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

Mantén la calma y evita correr, gritar o empujar a otros usuarios.

Si te encuentras en el andén, repliégate hacia las paredes y no cruces la línea amarilla.

Si estás dentro de un tren, permanece en el vagón y espera las instrucciones del personal del Metro.

No intentes bajar a las vías ni ingresar a los túneles por cuenta propia.

Información en desarrollo.

FBPT