¿Qué Pasó en Hospital Pediátrico de Coyoacán Hoy? Bomberos CDMX Atienden Alerta por Fuga de Gas

Este viernes, se realizó una movilización por parte de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (CDMX), en el Hospital Pediátrico de Coyoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, una pipa llegó para abastecer de combustible un tanque estacionario, pero en la línea quedó el remanente, al momento de desconectar la manguera se salió el combustible provocando un fuerte olor a gas y se generó el reporte.

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Al Hospital Pediátrico de Coyoacán también llegaron elementos de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes resguardaron la zona.

Hasta el momento, todo permanece en calma y ningún paciente ha sido evacuado.

Con información de N+

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