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¿Qué Pasó en Hospital Pediátrico de Coyoacán Hoy? Bomberos CDMX Atienden Alerta por Fuga de Gas

Hasta el momento, todo permanece en calma y ningún paciente ha sido evacuado

Bomberos atienden reporte de fuga de gas en Hospital Pediátrico de CoyoacánBomberos atienden reporte de fuga de gas en Hospital Pediátrico de Coyoacán. Foto: N+

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¿Qué pasó en el Hospital Pediátrico de Coyoacán? Bomberos y Protección Civil responden a una fuga de gas. Conoce los detalles y el estado actual.

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