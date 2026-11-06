Marina Identifica Rutas Internacionales de Mercancía Ilegal, Algunas Ligadas con el CJNG

La Secretaría de Marina (Semar) encabezó las acciones conjuntas con las que identificó rutas internacionales utilizadas para el contrabando de cigarros; de acuerdo con las investigaciones, parte de la mercancía está presuntamente ligada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Marina aseguró 678 toneladas de cigarros, equivalente a 481 millones de unidades, con una afectación económica estimada de dos mil 375 millones de pesos a las estructuras de la delincuencia organizada, entre 2024 y 2026, detalló hoy en un comunicado.

El 69.3% de los cigarros asegurados, es decir, 470 toneladas, corresponde a cargamentos transportados por vía marítima, 198 toneladas por vía aérea y 10 toneladas por vía terrestre, detalló la Marina.

“Los registros identifican vínculos comerciales y logísticos con Vietnam, Singapur, Corea del Sur, Japón, Sri Lanka, Tailandia, Camboya, China, Emiratos Árabes Unidos y Taiwán”, expuso la dependencia.

Además, los mecanismos de inteligencia permitieron identificar posible triangulación comercial y logística, mediante el tránsito de mercancías por Singapur, Corea del Sur y Japón, presuntamente orientados a ocultar, modificar o dificultar la identificación del origen real de los cigarros, lo que evidencia la complejidad de las redes internacionales involucradas en su comercialización y tráfico ilícito.

Mapa de los países involucrados en la triangulación del tráfico de cigarros ilegales. Foto: Semar

Los resultados de las acciones operativas de la Secretaría de Marina reflejan un aumento significativo en el aseguramiento de cigarros ilegales, al pasar de 15 millones de unidades en 2024 a 215 millones en 2025. En 2026, suman 251 millones.

“El intercambio de información comercial, financiera, portuaria y aeroportuaria permite detectar movimientos irregulares y posibles redes de intermediación”, apuntó la Semar sobre las acciones que permitieron el decomiso de los cigarros en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Grupo Aeroportuario Marina.

Con información de N+.

RMT