Narcotráfico

Marina Identifica Rutas Internacionales de Mercancía Ilegal, Algunas Ligadas con el CJNG

Entre 2024 y 2026, la Semar aseguró 678 toneladas de cigarros presuntamente comercializados a través de triangulación entre varios países de Asia

Operativo de la Marina en ColimaOperativo de la Marina en Colima. Foto: Semar

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La Semar desmantela redes de contrabando: 678 toneladas de cigarros ilegales incautados, con conexiones en Asia. Conoce el impacto económico y logístico de esta operación.

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