Tráfico vehicular

¿Bloqueo de Carreteras Hoy? Reporte de Accidentes y Cierres este 6 de Noviembre 2026

Autoridades reportas afcetaciones en diversas autopistas del país este viernes

Bloqueo sobre la autopista México-PachucaBloqueo sobre la autopista México-Pachuca. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Atención conductores: cierres parciales en las carreteras México-Querétaro y Querétaro-León por accidentes. Conoce los detalles y planea tu ruta.

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