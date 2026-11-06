¿Bloqueo de Carreteras Hoy? Reporte de Accidentes y Cierres este 6 de Noviembre 2026

Diariamente, miles de personas viajas por carretera para llegar a su destino; en N+ te decimos si hay bloqueos, accidentes o cualquier afectación en la vía por la que transitas, para que evites contratiempos y tomes la mejor ruta este viernes, 6 de noviembre de 2026.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) carreteras monitorean todos los días la situación de las principales vialidades del país, para emitir avisos preventivos a la población que circula por las zonas afectadas.

Reporte de carreteras hoy

Este viernes, las autoridades reportan diversas afectaciones en carreteras, pero ningun bloqueo, hasta ahora.

A las 5:58 horas, cierre parcial de circulación en la carretera México-Querétaro, con dirección a San Juan del Río, cerca del Km 171+000, por accidente vial.

A las 6:01 horas, cierre parcial de circulación en la carretera Querétaro-León, con dirección a León, cerca del Km 153+300, por accidente. También hay afectación cerca del Km 153+950, de la misma carretera, con dirección a Irapuato, por otro percance vial reportado a las 6:05 horas.

A las 6:08 horas, cierre parcial de circulación en la carretera la carretera Durango-Torreón, con dirección a Torreón, Coahuila, cerca del Km 154+900, por accidente vial.

A las 12:20 horas, cierre parcial de circulación en autopista Cuernavaca-Acapulco, km 205, dirección Acapulco, por un accidente.

A las 12:38 horas, carga vehicular en la autopista México-Cuernavaca, km 63, dirección Cuernavaca, por un accidente.

Con información de N+

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