¿Hay Paro en el Poder Judicial de la Federación Hoy? Trabajadores Protestan por este Motivo

Este viernes, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) protestan en calles de la Ciudad de México (CDMX).

Desde las primeras horas de hoy, integrantes del Sindicato de Renovación del Poder Judicial de la Federación colocaron cadenas de manera simbólica en el edificio sede de San Lázaro, en la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los inconformes realizan protestas en diversas sedes del Poder Judicial de la Federación, en varias alcaldías.

Además, no se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

También hubo protesta en el Edificio del PJF en la Avenida Insurgentes, a la altura de la Avenida La Paz, en la alcaldía Álvaro Obregón, sin embargo, espués de varias horas, la vialidad fue liberada.

Otro contingente realiza un bloqueo de carriles laterales en Periférico Sur 1950, en el edificio del PJF, en la alcaldía Álvaro Obregón. Además, hay otro bloqueo en ambos sentidos de la Calzada Ignacio Zaragoza, entre Emiliano Zapata y Eje 3 Oriente.

¿Por qué protestan los trabajadores del Poder Judicial?

Los integrantes del Sindicato de Renovación del Poder Judicial de la Federación protestan en rechazo a la aplicación de las nuevas evaluaciones de desempeño de la Carrera Judicial, al advertir que el esquema podría afectar la estabilidad laboral de empleados con décadas de servicio.

Cabe destacar que ayer, 5 de noviembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial por el que se regula el Proceso de Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, mismo que señala que la evaluación del desempeño constituye un instrumento esencial del sistema de carrera judicial, mediante el cual se establecen métodos objetivos para valorar, de manera cualitativa y cuantitativa, el cumplimiento individual y, en su caso, colectivo de las funciones asignadas a las personas servidoras públicas que realizan funciones jurisdiccionales.

Además, señala el documento, dicho proceso tiene como finalidad fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad de la administración de justicia, apreciar el rendimiento profesional, identificar necesidades de capacitación y desarrollo, promover la incorporación de mejores prácticas y servir como base para la toma de decisiones en materia de reconocimiento, permanencia y, en su caso, separación de la carrera judicial, así como para la adopción de medidas de capacitación y fortalecimiento institucional, en términos de lo dispuesto por la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación y conforme a los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia, antigüedad y paridad de género, que rigen la carrera judicial.

También señala que, en una primera etapa, la evaluación del desempeño constituirá un instrumento técnico de carácter diagnóstico, que servirá para conocer con objetividad el estado que guardan los conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes del personal de carrera judicial. A partir de ese diagnóstico se identificarán fortalezas y áreas de oportunidad, tanto individuales como institucionales, que sirvan de insumo para la toma de decisiones informadas en materia de capacitación, profesionalización y mejora continua de la función jurisdiccional.

Con información de N+

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