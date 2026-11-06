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¿Hay Paro en el Poder Judicial de la Federación Hoy? Trabajadores Protestan por este Motivo

Los inconformes realizan protestas en diversas sedes del PJF, en varias alcaldías

Protesta de trabajadores del Poder Judicial en CDMXProtesta de trabajadores del Poder Judicial en CDMX. Foto: N+

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Trabajadores del Poder Judicial protestan en CDMX contra evaluaciones de desempeño. Temen por su estabilidad laboral. ¿Qué implica este cambio en la Carrera Judicial? Infórmate sobre las razones detrás de esta manifestación.

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