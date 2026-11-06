Accidentes

Autopista México-Querétaro: Accidentes, Bloqueos y Problemas Viales Este Viernes

La Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) han reportado distintos incidentes en esta carretera

La Guardia Nacional (GN) monitorea constantemente la seguridad en la México-QuerétaroLa Guardia Nacional (GN) monitorea constantemente la seguridad en la México-Querétaro. Foto. X @GN_MEXICO_
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