Autopista México-Querétaro: Accidentes, Bloqueos y Problemas Viales Este Viernes

La autopista México-Querétaro es una de las más transitadas del país con más de 130 mil vehículos particulares y de carga circulando al día.

El motivo del alto aforo es porque la carretera conecta a la Ciudad de México con Querétaro, un polo económico importante del centro del país.

Por esta razón, es constante el traslado de mercancías y el desplazamiento de personas en su más de 200 kilómetros de trazo.

Sin embargo, por esta alta movilidad los incidentes, bloqueos, accidentes y problemas viales son constantes durante todo el año.

Por ello, la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales realizan un monitoreo diariamente para atender emergencias y realizar labores preventivas.

¿Cómo está el tránsito en la autopista México-Querétaro?

Este viernes, la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales reportaron los siguientes accidentes, bloqueos y problemas viales en esta autopista.

A las 2:48 horas, en el km 82, dirección a la CDMX, hubo cierre a la circulación por atención de accidente y maniobras para el retiro de unidad siniestrada). A las 3:03 horas, la circulación fue restablecida.

5:58 horas: Se registra cierre parcial por accidente cerca del kilómetro 171+000 en la carretera México-Querétaro con dirección a San Juan del Río.

9:56 horas: Cierre parcial y reducción de carriles pot atención de accidente.

10:09 horas: Se registra cierre parcial a la circulación por accidente cerca del kilómetro 190+900 en dirección a Querétaro.

11:04 horas: Restablecen la circulación de autos en el kilómetro 192 rumbo a Querétaro.

Te invitamos a seguir los canales de N+ para que estés informado sobre el tránsito en esta autopista, ya que al ser de las de mayor aforo, en cualquier momento puede haber alteraciones o afectaciones en la circulación.

Con información de N+

ICM