Incendio de Tráiler Provoca Cierre de la Autopista Amozoc-Perote con Sentido a Puebla

Reportan un tráiler incendiándose en el kilómetro 72+600 de la autopista Amozoc-Perote, con dirección a Puebla.

De acuerdo con testigos la unidad de carga se consumió por las llamas, por lo que se generó un bloqueo total en uno de los carriles, por lo que vehículos se alternan para pasar en ambos sentidos en el otro carril.

El tráiler terminó sobre el carril y acotamiento por lo que cuerpos de emergencia se trasladaron al sitio para coordinar la circulación y comenzar con las labores para retirar la unidad.

Hasta el momento se desconocen las causas del incendio y el estado de salud del operador. Se pide a usuarios de la Amozoc-Perote atender las indicaciones viales.

Con información de N+

JAPR