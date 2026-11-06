Accidentes

Incendio de Tráiler Provoca Cierre de la Autopista Amozoc-Perote con Sentido a Puebla

El accidente ocurrió en el carril y acotamiento con sentido a la ciudad de Puebla, y reportan caos vial en la zona

Conductores captaron el momento en que se consumía en llamas la unidad.Conductores captaron el momento en que se consumía en llamas la unidad. Foto: Facebook Hermandad al Volante

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Tráiler en llamas causa cierre en la Amozoc-Perote hacia Puebla. Tráfico alternado en un solo carril.

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