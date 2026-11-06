Accidentes

Volcadura Moviliza a Protección Civil en el Malecón de Coatzacoalcos; Hay 4 Lesionados

Los primeros reportes señalan que el vehículo impactó contra el borde de la vía antes de terminar con las llantas hacia arriba

Cuatro jóvenes heridos tras volcadura en CoatzacoalcosCuatro jóvenes heridos tras volcadura en Coatzacoalcos. Foto: N+

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Cuatro jóvenes resultan heridos tras volcar su camioneta en Coatzacoalcos. El accidente presuntamente ocurrió por la alta velocidad del vehículo en el malecón costero.

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