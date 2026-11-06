Volcadura Moviliza a Protección Civil en el Malecón de Coatzacoalcos; Hay 4 Lesionados

En el malecón costero de Coatzacoalcos se registró la volcadura de una camioneta dónde cuatro jóvenes resultaron lesionados quienes presuntamente se encontraban en estado inconveniente.

Según los primeros reportes estos hechos se registraron entre las calles Bernardo Simonín y Justo Sierra, de la colonia Playa Sol del puerto de Coatzacoalcos al sur de la entidad veracruzana.

Presuntamente la unidad vehicular era manejada a exceso de velocidad y el conductor perdió el control chocó contra la banqueta y posteriormente terminó volcada sobre una de las estructuras de concreto del camellón central.

Al lugar acudió personal de Protección Civil, cuyos elementos les brindaron los primeros auxilios a los ocupantes del vehículo siniestrado y determinaron que no era necesario trasladarlos a un hospital araucaria recibir atención médica especializada. Esto ocurrió durante las primeras horas de este vienes 6 de noviembre.