Accidente en la México-Toluca Hoy: Vuelca Camioneta con Aguacates Rumbo a CDMX

Una camioneta que transportaba aproximadamente mil 200 kilogramos de aguacate volcó en la carretera federal México-Toluca, luego de sufrir una falla mecánica mientras circulaba por esta vía.

El vehículo se dirigía a la Central de Abasto de Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX), cuando sus ocupantes escucharon un fuerte estruendo proveniente de la parte inferior de la camioneta.

Uno de los ejes se rompió, esta avería habría ocasionado que el conductor perdiera el control al intentar realizar una maniobra, por lo que la unidad terminó volcada.

Tras el accidente, una parte importante de la carga quedó en el lugar, donde todavía se observaban numerosas cajas de aguacate a la espera de ser trasladadas a otro vehículo.

El propietario señaló que algunas personas se acercaron para llevarse parte de la mercancía; sin embargo, aseguró que únicamente sustrajeron dos cajas.

También explicó que la gasolina derramada de la camioneta contaminó parte de la carga, por lo que esos productos ya no podrían aprovecharse para su comercialización.

Una grúa llegó al sitio para realizar las maniobras correspondientes, mientras los trabajadores esperaban el arribo de otro camión para pasar la mercancía y continuar con su traslado.

FBPT