Accidentes

Accidente en la México-Toluca Hoy: Vuelca Camioneta con Aguacates Rumbo a CDMX

La unidad de carga se dirigía a la Central de Abasto de Iztapalapa

Accidente en la México-TolucaUna camioneta que se dirigía a la CDMX se volcó en la carretera México-Toluca. Foto: N+

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Accidente en Carretera México-Toluca Hoy 6 de Noviembre 2026: Vuelca Camioneta con Tonelada de Aguacate | N+