Pronóstico del Clima para Nuevo León: Habrá Bajas Temperaturas

Este viernes, la zona metropolitana de Monterrey registra temperaturas de entre 21 y 22 grados, con cielo muy nublado y probabilidad de lluvias.

La calidad del aire se reporta como Buena en las 15 estaciones de monitoreo ambiental. La llegada de una masa de aire frío al noreste del país reforzará al Frente Frío número 4 de la temporada, lo que provocará un descenso en las temperaturas durante los próximos días.

Para este viernes, la probabilidad de lluvia es de 42 por ciento durante la mañana, 25 por ciento por la tarde y 34 por ciento por la noche. El termómetro tendrá poco movimiento y alcanzará los 23 grados como máxima, mientras que por la noche descenderá a entre 18 y 19 grados.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Pronóstico del Clima en Nuevo león con Vanessa Ibarra

Para mañana sábado continuarán las condiciones de nubosidad y precipitaciones, con 61 por ciento de probabilidad de lluvia y temperaturas de entre 17 y 20 grados.

El domingo se espera una mínima de 16 y máxima de 18 grados, además de precipitaciones de 8.5 milímetros. Para el lunes, el pronóstico indica temperaturas de 15 a 19 grados y 51 por ciento de probabilidad de lluvia.

Durante la siguiente semana se mantendrán las posibilidades de precipitaciones, aunque con distintos porcentajes de probabilidad. En general, se espera un periodo con cielo nublado y temperaturas frescas a ligeramente frías.

En el resto del país, canales de baja presión y vaguadas mantendrán el potencial de lluvias aisladas en el noroeste y sureste del territorio nacional.

Además, permanecen bajo vigilancia zonas de inestabilidad con potencial ciclónico en el océano Pacífico, frente a Centroamérica, y en el Atlántico, al oriente de Las Bahamas.