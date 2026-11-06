Destape de Posible Corrupción en el INE ‘Tenía Objetivo de Afectar al Movimiento’: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la difusión de información sobre presuntos actos de corrupción vinculados con organismos electorales tiene como objetivo afectar al movimiento político que llegó al poder en 2018.

Durante la conferencia mañanera de este viernes, la mandataria sostuvo que, mientras su gobierno no traicione al pueblo, continúe trabajando y defienda las conquistas sociales, la ciudadanía respaldará al movimiento.

Sheinbaum señaló que las presuntas irregularidades ocurrieron durante el periodo en que Lorenzo Córdova estuvo al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), e incluso consideró que podrían haberse presentado desde antes. Sin embargo, dijo que será la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la que determine el periodo en que ocurrieron.

La Presidenta también planteó que una parte de los 31 mil millones de pesos que se destinan a las elecciones en un año podría estar inflada por estos esquemas de contratación. Agregó que los organismos públicos locales electorales (OPLE) también reciben presupuesto de los gobiernos estatales.

Por ello, consideró indispensable que los actuales consejeros electorales transparenten el uso de los recursos y señaló que su gobierno hará lo propio con Talleres Gráficos de México.

Finalmente, Sheinbaum afirmó que, detrás de estos señalamientos, existe un interés por recuperar espacios de poder y privilegios de quienes gobernaron México durante 36 años.

"En el fondo lo que quieren es regresar por sus fueros, por sus privilegios, todos ellos, los que gobernaron México por 36 años y ahora dicen que era maravilloso", expresó.