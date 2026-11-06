Política

Destape de Posible Corrupción en el INE ‘Tenía Objetivo de Afectar al Movimiento’: Sheinbaum

La Presidenta cuestionó el uso de recursos en los organismos electorales durante administraciones anteriores

Destape de Posible Corrupción en el INE ‘Tenía Objetivo de Afectar al Movimiento’: SheinbaumDestape de Posible Corrupción en el INE ‘Tenía Objetivo de Afectar al Movimiento’: Sheinbaum. Foto: Presidencia de la República

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Sheinbaum denuncia corrupción en el INE para afectar al movimiento político.

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