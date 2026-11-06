INE Se Ajustará al Recorte y Taddei No Ha Entregado Su Oficina, Informa Blanca Cruz

El INE se ajustará al recorte de los 5 mil millones de pesos a su proyecto de presupuesto, que inicialmente aprobó en comisiones la Cámara de Diputados.

La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, descartó la posibilidad de un encuentro con los legisladores porque ya no considera que sea el tiempo para ello.

Por lo que esperarán a que se les notifique en qué rubros son los recortes a fin de salvaguardar como prioridad los gastos esenciales para organizar la elección del próximo 6 de junio.

Así lo explicó en entrevista, al término de 3 sesiones consecutivas del INE:

“Nosotros ya no estaríamos en condiciones de buscarlo porque entiendo que todas esas gestiones se tuvieron que haber hecho en su oportunidad. Desconozco si se hicieron o no se hicieron, lo que sí, en este momento tendríamos que revisar, insisto, es cómo vamos a poder ajustar y aquí lo que hay que dejar muy claro es que ninguna actividad sustancial del proceso se puede ver afectada, entonces a esa le vamos a dar prioridad y tendríamos que revisar que otros proyectos que sean, digamos, de un nivel secundario que pueden esperar, se podrían estar pausando o modificando”.

En otro tema, la presidenta provisional del INE informó que, hasta ahora, su antecesora Guadalupe Taddei no ha hecho entrega formal de su oficina.

Por ley está obligada a hacer una entrega recepción de los bienes que estaban bajo su resguardo.

Incluso podría nombrar a un representante que lo hiciera en su nombre, pero hasta ahora no ha cumplido con esa obligación y si no lo hace en los próximos días, el Órgano Interno de Control deberá decidir qué procede, señaló la consejera Cruz quien no ha dejado sus oficinas.

“No, no hemos recibido. O sea, todavía no se ha hecho, nosotros no hemos tomado posesión de la oficina ni los bienes porque pues primero se tiene que formalizar la entrega. Estamos todavía en el momento en que nosotros, o sea como entrantes, podemos revisar e incluso podemos advertir si no se ha hecho y hay un incumplimiento, el Órgano Interno de Control nos lo tendrá que decir; insisto, es que la obligación le pertenece al funcionario saliente”, explicó Blanca Cruz.

El INE tiene una normativa donde el plazo es de 5 días para hacer la entrega recepción y aplica para todos los funcionarios que dejan el instituto.

Con información de Claudia Flores.

LECQ