Política

INE Se Ajustará al Recorte y Taddei No Ha Entregado Su Oficina, Informa Blanca Cruz

La presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral, Blanca Cruz, informó que, hasta ahora, su antecesora Guadalupe Taddei no ha hecho entrega formal de su oficina

Sesión del INEFoto: Cuartoscuro | Archivo

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