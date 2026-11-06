Economía

Ebrard Busca Reducir Arancel de 150% al Tequila Mexicano en India

El secretario de Economía señaló que existen avances importantes para concretar un acuerdo con el país asiático

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard.Foto: Secretaría de Economía

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