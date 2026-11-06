Ebrard Busca Reducir Arancel de 150% al Tequila Mexicano en India

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que México avanza en las negociaciones con India para reducir el arancel de 150% que ese país aplica a las importaciones de tequila mexicano.

“Tenemos la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, de cuidar en primer lugar al tequila que es la encomienda para el 2027, es un país al que nosotros no le hemos restringido sus importaciones a México. El año pasado hubo un cambio en aranceles, pero no son comparables con los aranceles que ustedes tienen que pagar para exportar, 150%. O sea, es un arancel al tequila que le hemos dicho a la India 'quiere decir que tú no quieres hacer conmigo nada', se inició un diálogo, esto lleva todo el año, por instrucción de la presidenta”.

Durante su participación en el Día del Tequilero, en Guadalajara, Jalisco, el funcionario agregó que existen avances importantes para concretar un acuerdo con el país asiático.

“Ya tenemos un avance muy importante en esto, porque vamos a tener un acuerdo modernizado con ellos. Y lo que les hemos dicho es lo siguiente: 'si tú no quieres bajar el arancel al tequila, tú no quieres nada conmigo, porque el tequila es un símbolo, no estoy esperando exportar miles y miles y miles de millones de dólares'. Ya avanzamos, ya tenemos los términos de referencia, ya se comprometió el ministro de Comercio, mi contraparte, a reducir ese arancel a niveles inferiores al bourbon que le compran los Estados Unidos”, señaló el secretario de Economía.

Ebrard adelantó que planea viajar a India en 2027 para firmar el acuerdo, con el objetivo de que los productores mexicanos puedan ingresar y ampliar su presencia en ese mercado.

Con información de Mónica Garduño.

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