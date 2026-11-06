Caso Milton Morales: De su Homicidio en Edomex al Abatimiento de ‘El General’

El 21 de julio de 2024, el comisario jefe Milton Morales Figueroa, quien estaba a cargo de investigaciones de alto perfil en la Ciudad de México (CDMX), fue asesinado en el Estado de México.

Participó en investigaciones de alto impacto como el ataque al periodista Ciro Gómez Leyva, en diciembre de 2022; el feminicidio de Abril Pérez Sagaón, en 2019; la desarticulación de un grupo que asaltaba casas de cambio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entre otros.

También obtuvo la primera orden de aprehensión por la Ley Olimpia, que reconoce la violencia digital contra las mujeres.

El mando policiaco dirigió la investigación, tras el robo a la casa del cantante Miguel Bosé, que concluyó con la aprehensión de 5 integrantes de una banda dedicada a la sustracción de objetos de viviendas en zonas residenciales.

Encabezó, además, varios operativos contra el cártel de la Unión Tepito.

El homicidio de Milton Morales ocurrió en Coacalco, mientras se encontraba fuera de servicio, en un establecimiento comercial.

El mando había acudido a visitar a la familia de su esposa, salió a comprar comida cuando un hombre se le acercó por la espalda y le disparó directo a la cabeza.

El 22 de julio de 2024 Morales Figueroa fue despedido y homenajeado.

Un día después se confirmó que las autoridades tenían identificados tres vehículos que salieron de la Ciudad de México rumbo a Hidalgo luego del ataque.

El 28 de julio de 2024 detuvieron a dos personas por presuntamente colaborar con la banda que asesinó a Morales Figueroa.

El 29 de julio de 2024 un juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra de Erick ‘N’ y Lorena ‘N’, presuntamente implicados en la muerte de Milton Morales Figueroa, coordinador general de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Los detenidos son señalados de haber proporcionado unas placas vehiculares que fueron colocadas sobrepuestas en uno de los dos automóviles que se utilizaron para ejecutar al mando policiaco de la Ciudad de México.

El Ministerio Público detalló que un día antes de la agresión, la pareja se reunió con dos hombres en un taller mecánico en Zumpango.

Lorena llevaba dentro de una mochila las placas vehiculares de un auto a su nombre que se entregaron a los dos sujetos cuando Erick ‘N’ se lo pidió, y el 21 de julio dos vehículos, uno blanco y uno gris con las placas sobrepuestas, siguieron al mando policiaco desde que salió de la casa de su suegra hasta que llegó a una pollería en la calle de Agua, en el municipio de Coacalco.

Milton iba a bordo de un vehículo rojo acompañado por su esposa y su cuñado sin escoltas, porque se encontraba en su día de descanso, se bajó del auto y esperó su turno para ser atendido, fue entonces cuando un hombre bajó de un vehículo blanco y disparó en diversas ocasiones, los delincuentes huyeron y el vehículo gris que llevaba las placas sobrepuestas sirvió de muro.

Morales murió tras recibir un impacto en la cabeza, mientras que otro cliente resultó gravemente herido y fue llevado a un hospital cercano y luego en helicóptero al hospital Xoco.

Erick 'N' y Lorena 'N' fueron señalados por el delito de homicidio con premeditación, alevosía y ventaja por la muerte del mando de la policía capitalina y por homicidio calificado en grado de tentativa por las lesiones que sufrió el otro cliente.

El 2 de agosto de 2024, Lorena ‘N’ y Erick ‘N’ fueron vinculados a proceso.

El 19 de agosto de 2024, la Fiscalía de Justicia del Estado de México confirmó la detención de Armando ‘N’, presunto involucrado en el homicidio de Milton Figueroa.

El 21 de agosto de 2024, Armando ‘N’ fue acusado de homicidio calificado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la cual señaló que el hombre de 52 años colaboró con la banda que atacó a Morales.

Una llamada anónima permitió a las autoridades ubicar la bodega ubicada en la colonia Ejido de Tequisitlán, en el municipio de Tezoyuca, Estado de México, donde los agresores presuntamente escondieron los vehículos que utilizaron durante el ataque y otro más que fue detectado cerca de la casa del policía, en el que aparentemente lo estuvieron vigilando.

Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso que el imputado sabía de la intención de matarlo y les proporcionó ayuda. Según un testigo de identidad reservada, 40 minutos después del ataque al agente, Armando ‘N’ recibió una llamada y al poner el altavoz en su teléfono le dijeron: “Ya está hecho el jale, cuando esté cerca te marcó y me abres”.

Poco tiempo después, al lugar fueron ingresados tres vehículos.

Durante la audiencia, el Ministerio Público detalló que en el ataque a Morales actuaron directamente al menos seis personas, quienes estuvieron vigilando la zona donde vivía y lo siguieron. También participaron Lorena ‘N’ y Erick ‘N’.

El 30 de septiembre de 2024, autoridades de la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo detuvieron a seis presuntos involucrados: Jesús Octavio ‘N’ alias ‘El Pinto’, Jorge Leonel ‘N’ alias 'Leo', José Manuel ‘N’ alias ‘Manu’ y/o ‘El 16’, Juan Carlos ‘N’, Rafael ‘N’ alias ‘El Bombón’ y Raúl ‘N’ alias ‘Racafa’.

Se presume que uno de los detenidos, identificado como Jorge Leonel ‘N’, alias ‘Leo’, es el autor material del crimen, ya que habría disparado de manera directa contra el alto mando.

Por su parte, Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, detalló que hasta ese momento nueve personas habían sido detenidas presuntamente vinculadas al ataque en contra del coordinador general de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la SSC-CDMX.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México indicó que se logró además la identificación de dos personas más prófugas.

El 5 de noviembre 2026, Edgar Aarón ‘N’, alias ‘El General’ o ‘El Lic’, presunto fundador del Cártel Nuevo Imperio con operaciones en el centro del país, fue abatido durante un enfrentamiento con fuerzas federales en Naucalpan, Estado de México.

Este sujeto es señalado como responsable de ordenar el asesinato del jefe policiaco Milton Morales.

Los agentes federales buscaban ejecutar cateos en inmuebles relacionados con actividades delictivas en calles de Lomas Verdes, en Naucalpan, cuando fueron agredidos a balazos desde un vehículo en el que viajaba Edgar Aarón ‘N’, alias ‘El General’ o ‘El Lic’, acompañado de Edwin Antonio ‘N’, alias ‘El Ronco’, exdirector operativo de Fiscalía del Estado de México. Tras repeler la agresión, ambos murieron.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que Edgar Aarón ‘N’ era líder y fundador del Cártel Nuevo Imperio, el cual opera desde 2017 en el Estado de México, Morelos y en la Ciudad de México.

Con información de N+.

LECQ