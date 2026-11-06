Seguridad

Caso Milton Morales: De su Homicidio en Edomex al Abatimiento de ‘El General’

Durante un enfrentamiento en Naucalpan fue abatido Edgar Aarón ‘N’, presunto fundador del Cártel Nuevo Imperio y responsable de ordenar el asesinato del jefe policiaco

El comisario jefe Milton Morales Figueroa.Foto: X @PabloVazC

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