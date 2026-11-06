Balaceras

Balacera en Colonia Del Valle, CDMX: Atacan a Hombre y Detienen a Dos Extranjeros

El lesionado portaba chaleco balístico y traía consigo un arma de fuego; así fue el ataque armado

Balacera en la Colonia Del Valle Deja un Herido y Dos Extranjeros DetenidosFoto: N+
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