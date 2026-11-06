Balacera en Colonia Del Valle, CDMX: Atacan a Hombre y Detienen a Dos Extranjeros

El ataque con un arma de fuego alertó esta tarde a los vecinos de la colonia Del Valle de la alcaldía Benito Juárez. Ante las detonaciones solicitaron ayuda a las autoridades; una persona resultó lesionada por la balacera.

El ataque armado ocurrió en la calle Concepción Beistegui, una de las más transitadas de la zona. Según testigos, un hombre de 42 años de edad se encontraba en el parque Manuel Bernal, conocido como "Tío Polito" cuando fue lesionado por dos sujetos en motocicleta, quienes después de cometer la agresión huyeron.

Luego de la llamada de auxilio, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y servicios de emergencias para brindar atención de urgencia al herido. Una vez que fue evaluado en el sitio se determinó su traslado a un hospital debido a sus lesiones.

En tanto, los policías comenzaron un operativo para dar con los presuntos responsables, el cual incluyó un cerco virtual mediante cámaras del C2. Con ayuda de los monitoristas se logró trazar la ruta de escape de la motocicleta presuntamente involucrada en el cruce de Periférico y Horacio.

Foto: SSC

A través de redes sociales se dieron a conocer videos del momento en el que el personal de la SSC les dio alcance en el boulevard Manuel Ávila Camacho y la avenida Paseo de las Palmas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde fueron interceptados.

Los sospechosos, de 20 y 51 años de edad, ambos de nacionalidad extranjera, fueron detenidos y trasladados ante el Ministerio Público donde se definirá su situación jurídica. También les aseguraron un arma de fuego con silenciador y la motocicleta en la que presuntamente cometieron la agresión.

"Durante la atención al hombre lesionado, se tuvo conocimiento de que portaba un chaleco balístico y, además, le fue asegurada un arma de fuego que llevaba consigo", indicó la SSC.

Foto: SSC

Hasta el momento no se ha informado el móvil del ataque. En cuanto a la identidad de la persona lesionada durante la balacera en la colonia Del Valle esta tarde en CDMX, se informó de manera preliminar que su esposa, quien llegó a la zona del ataque, lo identificó como Marco Antonio "N".

EPP