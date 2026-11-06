Tráfico vehicular

Reportan Bloqueo en Recta a Cholula por Contaminación de Relleno Sanitario en Puebla

Los transportistas y pueblos originarios se manifiestan frente a la Secretaría de Medio Ambiente en busca de un cierre definitivo del basurero de Calpan

Transportistas se manifiestan en la Recta a Cholula de Puebla por relleno sanitarioTransportistas se manifiestan en la Recta a Cholula de Puebla. Foto: Facebook Periodico Xelhua

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Decenas de camiones bloquean la Recta a Cholula exigiendo acción contra la contaminación del relleno sanitario en Calpan.

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