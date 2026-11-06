Reportan Bloqueo en Recta a Cholula por Contaminación de Relleno Sanitario en Puebla

Con camiones, un grupo de transportistas y pueblos originarios cerraron el paso en la Recta a Cholula como parte de la manifestación que busca un cierre definitivo en el Relleno Sanitario de Calpan, Puebla.

Entre las demandas del grupo de inconformes se encuentra el retiro de maquinaria en el basurero y la atención de sustancias que podrían poner en riesgo la salud de la población; asimismo, piden atender el tema de pozos de agua que podría afectar a sus comunidades.

La manifestación se lleva acabo frente a las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente de Cholula, por lo que hay tráfico intenso en el carril central de la Recta.

Derivado al tráfico vehicular se recomienda tomar vías alternas para no afectar el tiempo de llegada a sus destinos, el paso sobre la lateral de la Recta a Cholula continúa abierto, sin embargo, reportan carga vehicular.

Cabe resaltar que este plantón se suma al bloqueo que se encuentra activo desde hace más de 48 horas en la carretera federal Cholula-Huejotzingo en la zona del Cerro de Guadalupe.

Los protestantes van contra la falta del cumplimiento de los compromisos para la remediación ambiental y el saneamiento de la zona del basurero que colinda entre Cholula y Calapan.

Este problema lleva años puesto sobre la mesa, pero sigue sin atenderse; los pueblos originarios piden que se rellene la excavación realizada para ampliar el relleno sanitario y exigen que se retiren los líquidos tóxicos que contaminan el suelo y pueden afectar la salud de los habitantes.

Cabe destacar que por diversas irregularidades, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ya había intentado clausurar este basurero de forma definitiva desde agosto de 2024.

Y a pesar de que la empresa Pro-Faj se comprometió a cumplir con el plan de cierre y remediación en un plazo de uno a seis meses, este no ha ocurrido.

Con información de N+

MCS