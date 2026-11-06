Seguridad

Detienen a Hombre por Presunto Robo con Violencia a Comercio en Ciudad Madero, Tamaulipas

El detenido, junto con los indicios asegurados, fue puesto a disposición del Ministerio Público

Detienen a Hombre por Presunto Robo con Violencia a Comercio en Ciudad Madero, TamaulipasDetienen a Hombre por Presunto Robo con Violencia a Comercio. Foto: Vocería de Seguridad Tamaulipas

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Guardia Estatal detiene a sospechoso de robo con violencia en Tamaulipas.

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