Detienen a Hombre por Presunto Robo con Violencia a Comercio en Ciudad Madero, Tamaulipas

Elementos de la Guardia Estatal detuvieron a un hombre por su probable participación en un robo con violencia a un establecimiento comercial ubicado en la colonia Ampliación Unidad Nacional.

De acuerdo con el reporte, los hechos fueron atendidos tras una llamada de auxilio que alertó sobre un asalto presuntamente cometido con un arma de fuego, por lo que se implementó un operativo de búsqueda con apoyo de las cámaras de videovigilancia del Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones e Inteligencia (C5i).

Mediante el seguimiento de las imágenes, las autoridades lograron ubicar al sospechoso en la colonia Monte Verde, donde fue alcanzado por los elementos policiales luego de una persecución a pie.

Durante una revisión preventiva, le aseguraron un arma de fuego corta abastecida, dinero en efectivo presuntamente sustraído del establecimiento y diversos objetos personales.

El detenido, junto con los objetos asegurados, fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado, instancia que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.