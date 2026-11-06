Recomiendan Preparar Mochila de Emergencia y Plan Familiar en Baja California

Contar con una mochila de emergencia puede ser clave para enfrentar situaciones como sismos, lluvias intensas o cualquier contingencia que impida salir de casa, por lo que autoridades de Protección Civil recomendaron preparar provisiones para al menos 72 horas.

El director de Protección Civil Estatal, Ignacio Lozoya, señaló que este equipo debe incluir agua potable, alimentos no perecederos, documentos importantes, una lámpara y un radio con baterías, entre otros artículos básicos.

A estas recomendaciones se suma el llamado del Ayuntamiento de Tijuana, a través de la Dirección Municipal de Protección Civil, para incorporar la mochila de emergencia al Plan Familiar de Protección Civil.

De acuerdo con la dependencia municipal, además de los suministros básicos, es importante contar con un botiquín de primeros auxilios y mantener organizados los documentos importantes, así como identificar previamente las rutas de salida, los puntos de reunión y los contactos de emergencia de cada integrante de la familia.

Las autoridades señalaron que tener preparada esta mochila no significa que exista una situación de alarma, sino que se trata de una medida preventiva que permite actuar con mayor calma, seguridad y orden ante una evacuación o cualquier eventualidad.

También destacaron la importancia de mantenerse informados mediante canales oficiales, ya que contar con información confiable ayuda a evitar rumores, desinformación y situaciones de pánico.

La recomendación es mantener la mochila en un lugar accesible y revisar periódicamente su contenido para asegurar que los artículos estén disponibles cuando se necesiten.

APG