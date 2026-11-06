Sociedad

Recomiendan Preparar Mochila de Emergencia y Plan Familiar en Baja California

El equipo debe incluir agua, alimentos, documentos y artículos básicos, autoridades también recomiendan identificar rutas de evacuación y puntos de reunión

Recomiendan Preparar Mochila de Emergencia y Plan Familiar en Baja CaliforniaRecomiendan Preparar Mochila de Emergencia y Plan Familiar en Baja California | Foto: INVI CDMX

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Recomiendan Preparar Mochila de Emergencia y Plan Familiar en Baja California | N+