Sociedad

Lupa Fresnel y Cambios en el Sello: Así Será el Material Electoral para Elecciones 2027

El INE aprobó modificaciones a los insumos para los comicios del próximo año

Lupa Fresnel y Cambios en el Sello: Así Será el Material Electoral para Elecciones 2027Elecciones del Proceso Electoral del Poder Judicial en Campeche. Foto: Cuartoscuro

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El INE introduce lupas Fresnel y cambios en el sello de votación para mayor accesibilidad y ahorro.

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