Lupa Fresnel y Cambios en el Sello: Así Será el Material Electoral para Elecciones 2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó cambios en el material que se utilizará durante las elecciones de 2027, entre los que destacan la incorporación de lupas Fresnel para personas con discapacidad visual o baja visión y modificaciones al sello de votación para permitir su reutilización en futuros procesos electorales.

El Consejo General del organismo también avaló el diseño e impresión de la boleta para la elección de diputaciones federales del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027, así como 24 documentos electorales con emblemas y otros 13 destinados a las modalidades de Voto Anticipado y Voto de las Personas en Prisión Preventiva.

Entre las modificaciones a la boleta destaca la incorporación de los emblemas de los nuevos partidos políticos PAZ y SOMOS. De acuerdo con la consejera Norma De La Cruz Magaña, los logotipos se distribuirán bajo un criterio de equivalencia perceptual, con el propósito de mantener una presencia gráfica equilibrada entre las fuerzas políticas participantes.

Otra de las adecuaciones será la eliminación del año de elección en el sello con la palabra "VOTÓ", lo que permitirá utilizarlo nuevamente en futuros comicios y reducir gastos en la adquisición de estos materiales.

El INE también aprobó una nueva base porta urna diseñada para facilitar la participación de personas con discapacidad motriz, usuarias de sillas de ruedas, personas adultas mayores y de talla baja.

Además, el organismo electoral buscará reducir los costos mediante la reutilización de urnas, canceles, mamparas especiales, cajas paquete electoral y marcadoras de credenciales que todavía se encuentran en condiciones adecuadas para su uso.

Con esta medida, el Instituto estima generar ahorros por 806.9 millones de pesos para la organización de la jornada electoral de 2027.

En cuanto a la producción de las boletas, se contempla imprimir más de 100 millones de ejemplares en aproximadamente 20 días, a un ritmo estimado de cinco millones diarios. Los trabajos estarán a cargo de Talleres Gráficos de México.

Otro de los acuerdos aprobados por el Consejo General establece el modelo de operación para que las personas en prisión preventiva, es decir, aquellas que permanecen privadas de la libertad sin una sentencia condenatoria firme, puedan participar en las elecciones de 2027.

Para esta modalidad se utilizarán boletas impresas y la votación se realizará del 12 al 16 de mayo de 2027 en centros penitenciarios federales y estatales ubicados en 21 entidades del país.

Las personas podrán votar por los cargos correspondientes a la entidad donde se encuentre el centro penitenciario en el que estén recluidas.

El INE señaló que la implementación de este mecanismo requerirá coordinación con las autoridades penitenciarias federales y estatales para garantizar el ejercicio del derecho al voto.