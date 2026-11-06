Seguridad

Investigan Presunto Maltrato Infantil Contra Menor Detectada en Preescolar de Ensenada

Docentes alertaron a las autoridades tras observar un hematoma en el rostro de la menor, el caso fue turnado a la Fiscalía estatal

Investigan Presunto Maltrato Infantil Contra Menor Detectada en Preescolar de EnsenadaInvestigan Presunto Maltrato Infantil Contra Menor Detectada en Preescolar de Ensenada | Foto: DSPM

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