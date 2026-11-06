Investigan Presunto Maltrato Infantil Contra Menor Detectada en Preescolar de Ensenada

Una niña de cuatro años fue resguardada por agentes del Escuadrón Violeta, luego de que personal docente de un preescolar reportara un posible caso de maltrato infantil en Ensenada.

Los hechos ocurrieron en un plantel ubicado en la colonia Punta Banda Tres, donde las maestras detectaron un hematoma en el rostro de la menor y dieron aviso a las autoridades.

De acuerdo con el reporte, la niña refirió que presuntamente su madre la había golpeado y empujado, por lo que agentes del Escuadrón Violeta intervinieron para brindarle protección.

El caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado, instancia que realizará las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Información Patricia Lafarga

APG