Seguridad

Operativo Federal Provoca Reducción de Carriles en la Av. J.B. Lobos de Veracruz

Automovilistas deben avanzar con precaución debido a que las unidades estacionadas redujeron el espacio disponible para circular

Operativo de Marina y Fuerzas Federales en Fiscalía de VeracruzOperativo de Marina y Fuerzas Federales en Fiscalía de Veracruz. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Se reporta despliegue de fuerzas federales en la FGR de Veracruz tanquetas y vehículos blindados en acción. Circulación reducida en J.B. Lobos. Esperamos más detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+