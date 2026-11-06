Operativo Federal Provoca Reducción de Carriles en la Av. J.B. Lobos de Veracruz

Una fuerte presencia de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se registra en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en la avenida J.B. Lobos, en la zona poniente del municipio de Veracruz.

En el lugar también se encuentran unidades ministeriales federales y vehículos blindados, entre ellos una tanqueta que ingresó a las instalaciones de la delegación Veracruz de la FGR.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente el motivo del despliegue. La presencia de los elementos ha generado expectación entre automovilistas y vecinos de la zona, debido al número de unidades y al movimiento de personal armado.

El operativo también ha provocado afectaciones a la circulación sobre la avenida J.B. Lobos, en el sentido que va del aeropuerto hacia el centro de la ciudad, donde los vehículos tienen que reducir su paso a un solo carril debido a las unidades estacionadas, algunas de ellas en doble fila.

Se espera que en las próximas horas las autoridades federales informen sobre el motivo que originó este despliegue.