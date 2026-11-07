Detienen en Puebla a Presunto Secuestrador Buscado por Autoridades de Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), informó que en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, cumplió una orden de aprehensión contra René N., alias ‘La Rana’, de 35 años de edad.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto fue arrestado en inmediaciones de la capital poblana por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado en la entidad oaxaqueña.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el 28 de febrero de 2025 la madre de la víctima recibió una llamada en la que le exigieron 600 mil pesos a cambio de la liberación de su hijo.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

El 3 de marzo de ese mismo año, la familia entregó 300 mil pesos en una gasolinera abandonada del municipio oaxaqueño de San Juan Bautista Tuxtepec, sin embargo, la víctima no fue liberada.

Posteriormente, un Juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, con sede en ese mismo municipio, liberó una orden de aprehensión en contra del hoy imputado.

La autoridad oaxaqueña solicitó la colaboración para su localización y detención, al ser relacionado en la investigación como presunto jefe de plaza en esa región y con actividades de secuestro y extorsión.

El pasado 5 de noviembre, mediante acciones coordinadas, René ‘N’ fue localizado y detenido en la ciudad de Puebla. Posteriormente fue entregado a agentes de la Fiscalía de Oaxaca para su traslado y puesta a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

Con información de N+

GMAZ