Seguridad

Detienen en Puebla a Presunto Secuestrador Buscado por Autoridades de Oaxaca

René 'N' alias 'La Rana', capturado en la capital poblana, habría participado en la privación de una persona en el municipio oaxaqueño de Tuxtepec

Detenido Puebla René N La Rana por Secuestro Agravado en Tuxtepec OaxacaRené 'N' alias 'La Rana' fue arrestado en la capital poblana. Foto: X @FiscaliaPuebla

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René 'La Rana', buscado por secuestro en Oaxaca, fue detenido en Puebla. Las autoridades lo vinculan con extorsión y secuestro. Conoce más sobre este caso.

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