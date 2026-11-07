Accidentes

Incendio en Vivienda de Veracruz Moviliza a Cuerpos de Emergencias

Un domicilio fue consumido por las llamas en la colonia Lomas del Ángel. Autoridades investigan el posible origen

Incendio en Vivienda de Veracruz Moviliza a Cuerpos de EmergenciasAutoridades investigan para determinar el origen del incendio. Foto: Ilustrativa | Patronato del Honorable Cuerpo de Bomberos Veracruz Boca del Río

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Fuerte incendio en colonia Lomas del Ángel, Veracruz. Bomberos controlan las llamas tras posible explosión de gas. Autoridades investigan causas. Sin víctimas reportadas.

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