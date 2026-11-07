Incendio en Vivienda de Veracruz Moviliza a Cuerpos de Emergencias

El reporte de un incendio en una vivienda ubicada en la colonia Lomas del Ángel, perteneciente a la zona norte de la ciudad de Veracruz, provocó la movilización de cuerpos de emergencias y autoridades.

Tras realizarse el llamado al número de emergencias 911, arribaron elementos del cuerpo de Bomberos municipales al punto, conocido como "El Hoyo", para atender el incendio que, según lo informado, pudo ser controlado rápidamente.

En el lugar donde se registraron los hechos, vecinos mencionaron haber escuchado un fuerte estruendo, sugiriendo que podría tratarse de la explosión de un tanque de gas; sin embargo, serán las autoridades quienes determinen qué pudo haber sucedido.

Hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas o víctimas mortales, ya que solamente se reportan daños materiales y aún no se ha confirmado qué pudo provocar el fuerte incendio.