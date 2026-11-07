Volcadura de Tráiler Colapsa Tránsito en Bulevar Bellas Artes en Tijuana, BC

Se reportó una volcadura de un vehículo tipo tráiler a la altura de la intersección del bulevar Bellas Artes y la carretera Aeropuerto, hecho que mantiene un intenso congestionamiento vial en los carriles laterales de la zona.

Tras este accidente, elementos de la Policía Municipal se desplegaron en el sitio para coordinar y realizar las maniobras para agilizar el flujo vehicular . De acuerdo la información proporcionada, se prevé que la vialidad quede completamente liberada alrededor de las 22:00 horas de este viernes, una vez que se concluyan las labores especializadas para el levantamiento y retiro de la unidad.

Así mismo, se confirmó que no se reportaron personas lesionadas a consecuencia de este siniestro, no obstante, debido al alto impacto en el tránsito hacia la zona industrial de Otay y los accesos al aeropuerto, la SSPCM exhorta a los automovilistas y al transporte público a tomar precauciones y utilizar vías alternas mientras concluyen los trabajos de despeje.

JMR