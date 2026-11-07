Accidentes

Volcadura de Tráiler Colapsa Tránsito en Bulevar Bellas Artes en Tijuana, BC

A pesar del percance, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas y solicitaron a los conductores utilizar rutas alternas

Volcadura de tráiler complica el paso hacia la carretera AeropuertoVolcadura de tráiler complica el paso hacia la carretera Aeropuerto | Foto: SSPCM

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