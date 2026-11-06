Sociedad

Vecinos de Sánchez Taboada Cierran Vialidades por Deterioro Tras Deslizamiento en Tijuana

Residentes señalan daños por el incremento del tránsito vehicular, autoridades buscarán modificar recorridos del transporte público en coordinación con el Estado

Vecinos de Sánchez Taboada Cierran Vialidades por Deterioro Tras DeslizamientoVecinos de Sánchez Taboada Cierran Vialidades por Deterioro Tras Deslizamiento | Foto: N+

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