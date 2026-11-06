Vecinos de Sánchez Taboada Cierran Vialidades por Deterioro Tras Deslizamiento en Tijuana

Residentes de la delegación Sánchez Taboada solicitaron al Ayuntamiento de Tijuana restringir el paso de camiones de carga y unidades de transporte público de grandes dimensiones por las vialidades habilitadas como rutas alternas, luego del deslizamiento de tierra registrado en la avenida principal de la zona.

Los habitantes señalaron que el incremento del flujo vehicular provocó un rápido deterioro de las calles, por lo que decidieron cerrar el paso por cuenta propia para evitar mayores afectaciones.

Ante las inconformidades, el coordinador del Gabinete Municipal informó que el Gobierno de Tijuana atendió las solicitudes ciudadanas y, en coordinación con el Gobierno del Estado, buscará gestionar ante el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) una revisión de los recorridos del transporte público que ingresan a esta zona.

El objetivo es replantear las rutas de acceso para evitar daños adicionales en las vialidades utilizadas como alternativas de circulación mientras se atiende la afectación en la avenida principal.

Información Perla Velázquez

APG