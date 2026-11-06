Detienen a Malinali 'N' e Iván Alejandro 'N' por Presunto Feminicidio de Menor en Reynosa

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas cumplimentó una orden de aprehensión contra Malinali 'N' e Iván Alejandro 'N', señalados por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio de una menor de edad en Reynosa.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, los detenidos son la madre y el padrastro de la víctima, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para continuar con el proceso correspondiente.

Las investigaciones señalan que los hechos ocurrieron el pasado 31 de octubre de 2026, cuando presuntamente ambos agredieron físicamente a la menor, provocándole lesiones que posteriormente derivaron en su fallecimiento.

La Fiscalía reiteró que continuará con las acciones de investigación y persecución de delitos que atenten contra la vida y la integridad de niñas, niños y mujeres, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.