Seguridad

Detienen a Malinali 'N' e Iván Alejandro 'N' por Presunto Feminicidio de Menor en Reynosa

De acuerdo con la información de la Fiscalía, los detenidos son la madre y el padrastro de la víctima, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial

Detienen a Malinali 'N' e Iván Alejandro 'N' por Presunto Feminicidio de Menor en ReynosaDetienen a Malinali 'N' e Iván Alejandro 'N' por Presunto Feminicidio de Menor en Reynosa. Foto: FGJ

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Feminicidio en Reynosa: Fiscalía detiene a madre y padrastro de la víctima.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+