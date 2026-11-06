Encuentran el Cuerpo de una Mujer Debajo de un Puente en Irapuato, Guanajuato

El cuerpo de una mujer sin vida fue encontrado debajo de un puente sobre el Libramiento Norte del municipio de Irapuato, Guanajuato. Autoridades investigan si la causa de su deceso, fue al ser atropellada por un auto.

Tras el informe de las autoridades de Seguridad de Irapuato, se notificó que durante las primeras horas del día, a la cabina de emergencias se recibió el reporte del cuerpo de una mujer que se encontraba debajo del puente.

Los primeros en llegar al lugar, fueron policías municipales en compañía de elementos de la Guardia Nacional, quienes al confirmar el hallazgo, pidieron el apoyo de los paramédicos, pero desafortunadamente, se informó que la mujer ya no presentaba signos vitales.

Tras esta noticia, se notificó al personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, al igual que del Servicio Médico Forense, siendo ellos los encargados de comenzar con las indagatorias correspondientes.

Dentro de las primeras versiones de las autoridades, se investiga el hecho de que la mujer pudo ser atropellada durante la madrugada por un camión de carga, pero será después de un estudio que se confirme.

Hasta el momento del levantamiento del cuerpo, las autoridades no pudieron conocer la identidad de la víctima.