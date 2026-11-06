Seguridad

Encuentran el Cuerpo de una Mujer Debajo de un Puente en Irapuato, Guanajuato

Fueron automovilistas quienes reportaron el hallazgo al 911. Investigan si falleció al ser atropellada por un auto.

La zona del hallazgo fue acordonada por la policía.Fotos: N+

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El cuerpo de una mujer fue encontrado sin vida bajo un puente. Se sospecha que pudo ser atropellada.

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