Seguridad

Adolescente es Asesinado a Balazos en Monterrey, Nuevo León

Fue en calles de la colonia San Ángel Sur donde se reportó un ataque armado comentido contra un grupo de jóvenes

Fuerza CivilAutoridades ya investigan la muerte del adolescente. Foto: N+

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