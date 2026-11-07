Adolescente es Asesinado a Balazos en Monterrey, Nuevo León

Un adolescente de 16 años murió luego de ser atacado a balazos mientras se encontraba reunido con un grupo de amigos en calles de la colonia San Ángel Sur, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

El joven se encontraba junto a otros adolescentes en el cruce de las calles Valle Hondo y Andador 4, cuando un grupo de hombres armados llegó al lugar y comenzó a disparar directamente contra ellos. Testigo señalaron que los presuntos responsables huyeron del sitio tras cometer el hecho.

A la llegada de elementos de seguridad y paramédicos, se confirmó que el menor de edad ya no contaba con signos vitales. El joven fue identificado como Orlando, de 16 años años edad, quien era vecino de esta colonia.

Elementos de Fuerza Civil de inmediato acordonaron el lugar de los hechos para comenzar con las investigaciones correspondientes. Agentes de investigación comenzaron a revisar la zona para tratar de localizar cámaras de seguridad y poder identificar a los agresores.

Vecinos de la colonia San Ángel Sur exigieron a las autoridades implementar más recorridos de vigilancia en esta zona ante la presencia de diversos hechos delictivos.