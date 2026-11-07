Quién Es 'El Cadeza', Jefe de Plaza de Grupo Criminal en Oaxaca Capturado en Puebla

La Fiscalía de Oaxaca, junto a SSPC Federal y Fiscalía de Puebla detuvieron en calles de la colonia Villa Deportiva de la capital poblana a René 'N' conocido como 'El Cadeza' o 'La Rana', presunto líder de una facción delictiva en el estado oaxaqueño de un grupo criminal con origen en Jalisco.

La aprehensión se logró el 5 de noviembre, tras la ejecución de la orden del juez por el secuestro de una persona a cuyos familiares exigieron más de 500 mil pesos para su liberación.

De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, el imputado es originario de San Juan Bautista Tuxtepec, donde se convirtió en líder delictivo en los municipios de Loma Bonita y Tuxtepec para el grupo criminal jalisciense.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Capturan en Puebla a 'El Cadeza', Presunto Jefe de Plaza del CJNG en Tuxtepec

René 'N' alias 'El Cadeza' o 'La Rana' operaba como miembro activo de la facción autodenominada 'Empresa de la Cuenca', bajo el mando directo de W.M. M., alias 'El Bistec' o 'El 84'

Sus operaciones datan del año 2022, año en el que comenzó a articular redes de extorsión, secuestro, tráfico de estupefacientes, robo de vehículos y el control forzado del transporte de material pétreo, además que estaría implicado en múltiples homicidios y desapariciones de personas en la región.

Tras las recientes detenciones de otros líderes criminales de la de la Cuenca conocidos como 'El Tanque' (capturado en Jalisco) y 'El Semáforo', 'El Cadeza' o 'La Rana' se refugió en el estado de Puebla para intentar evadir el cerco de las unidades especializadas.

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Lugar donde fue localizado mediante labores de campo y gabinete realizadas por la Fiscalía de Oaxaca junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional (GN), así como de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión de Puebla.

Con información de N+

MCS