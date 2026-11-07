Narcotráfico

Quién Es 'El Cadeza', Jefe de Plaza de Grupo Criminal en Oaxaca Capturado en Puebla

René 'N' también conocido como 'La Rana' fue detenido tras trabajos de investigación luego de la aprehensión de objetivos prioritarios como 'El Tanque'

Líder criminal René 'N' alias 'El Cadeza' o 'La Rana' detenido en Puebla.René 'N' alias 'El Cadeza' o 'La Rana' detenido en Puebla. Foto: X @FISCALIA_GobOax

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René 'N', conocido como 'El Cadeza' o 'La Rana', fue arrestado en Puebla. Era un líder clave de la 'Empresa de la Cuenca' en Oaxaca.

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