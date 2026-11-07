Sismo de Magnitud 5.6 Sacude Japón; Reportan Temblor Cerca de Nagoya

Un sismo de magnitud 5.6 sacudió Japón durante la madrugada del domingo 8 de noviembre de 2026. El movimiento tuvo su epicentro a 92 kilómetros de Nagoya, en la prefectura de Aichi, y debido a su poca profundidad pudo sentirse en una amplia región.

De acuerdo con el reporte de Volcano Discovery, el temblor ocurrió a las 01:04 horas (tiempo local de Japón), con una profundidad de 19 kilómetros. Estas características favorecieron que el movimiento se percibiera con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro.

La poca profundidad de un terremoto puede aumentar la fuerza con la que se siente en la superficie, en comparación con otro sismo de magnitud similar cuyo origen se encuentre a mayor distancia bajo tierra.

El movimiento telúrico ocurrió cerca de Nagoya, una de las principales ciudades de Japón, en la prefectura de Aichi. El reporte señala que el temblor se percibió en una región extensa debido a sus características y ubicación.

La magnitud de 5.6 corresponde a un sismo moderado, aunque sus efectos pueden variar dependiendo de la profundidad, la distancia respecto al epicentro y las condiciones del terreno.

Hasta la información proporcionada por Volcano Discovery no se incluyen reportes sobre personas lesionadas, daños materiales o alertas de tsunami.