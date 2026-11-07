Temblor Hoy 7 de Noviembre en México: Sismológico Nacional Reporta Magnitud y Epicentro

Un sismo de magnitud 4.1 se registró la mañana de este sábado 7 de noviembre en el estado de Oaxaca, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el organismo, el movimiento ocurrió a las 08:38:43 horas, con epicentro a 67 kilómetros al noreste de Matías Romero, Oaxaca, y una profundidad de 141.1 kilómetros.

El evento fue ubicado en las coordenadas 17.22 grados de latitud y -94.53 grados de longitud, según el reporte difundido por el SSN a través de sus redes sociales.

¿Cuántas réplicas van del sismo de Chiapas?

En otro reporte, el SSN informó que hasta las 08:00 horas de este sábado se habían registrado 3 mil 379 réplicas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas, el pasado 17 de julio de 2026.

De acuerdo con el organismo, la réplica de mayor magnitud registrada hasta ese momento fue de 6.5.

El Servicio Sismológico Nacional mantiene el seguimiento de la actividad sísmica en el país y actualiza sus reportes a través de su portal oficial.

APG