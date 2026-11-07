Seguridad

Detienen a Simón ‘N’ por Presunto Homicidio de Líder Ejidal en Naucalpan, Edomex

El crimen habría derivado de un desacuerdo por el supuesto pago de un millón de pesos a cambio de un terreno

Detienen a Simón ‘N’, Presunto Autor Intelectual de Homicidio de Líder Ejidal en EdomexDetienen a Simón ‘N’, Presunto Autor Intelectual de Homicidio de Líder Ejidal en Edomex | Foto: Cuartoscuro

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