Detienen a Simón ‘N’ por Presunto Homicidio de Líder Ejidal en Naucalpan, Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó una orden de aprehensión contra Simón ‘N’, investigado por su probable responsabilidad en el homicidio del presidente del Comisariado Ejidal de San Francisco Chimalpa, ocurrido en el municipio de Naucalpan.

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 19 de agosto de 2026, cuando la víctima se encontraba a bordo de su vehículo, estacionado sobre la carretera Toluca-Naucalpan.

En ese momento, dos sujetos que viajaban en una motocicleta llegaron al lugar y presuntamente dispararon en varias ocasiones contra el hombre, para después huir.

Las investigaciones ministeriales permitieron identificar a Simón ‘N’ y a otro sujeto como probables autores intelectuales del homicidio. Según la Fiscalía, el ataque habría derivado de un desacuerdo entre la víctima y el ahora detenido por el supuesto pago de un millón de pesos a cambio de la entrega de un terreno, operación que nunca se concretó.

La institución señaló que ambos sujetos habrían coordinado la ejecución del presidente del Comisariado Ejidal de San Francisco Chimalpa.

Tras obtener la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público, elementos de la FGJEM ejecutaron el mandato judicial contra Simón ‘N’.

Posteriormente, el detenido fue ingresado al Centro Penitenciario de Tlalnepantla, donde quedó a disposición de una autoridad judicial que determinará su situación legal.

La Fiscalía indicó que, en caso de ser encontrado responsable de los hechos, podría alcanzar una pena de hasta 70 años de prisión. Sin embargo, Simón ‘N’ debe ser considerado inocente hasta que un juez determine lo contrario mediante una sentencia condenatoria.

APG