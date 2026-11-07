Seguridad

Catean Predio en Puebla y Hallan 50 Equipos para Minería de Criptomonedas; Hay un Detenido

En el lugar también se encontraron 100 tarjetas gráficas

Foto: SSPCFoto: SSPC

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