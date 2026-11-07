Catean Predio en Puebla y Hallan 50 Equipos para Minería de Criptomonedas; Hay un Detenido

Un total de 50 equipos utilizados para la minería de criptomonedas fueron localizados durante un cateo en un inmueble conocido como “La Gallera”, en el municipio de Tlaola, Puebla. En el operativo, realizado el pasado 5 de noviembre, fue detenido un hombre y asegurado el predio.

En el lugar también se encontraron 100 tarjetas gráficas, una instalación eléctrica trifásica presuntamente utilizada para la extracción irregular de energía, sistemas de enfriamiento, cámaras de videovigilancia y equipo de conexión satelital.

El hallazgo ocurrió luego de que autoridades identificaran características similares entre este inmueble y otro predio, conocido como “El Beneficio”, donde el 11 de septiembre de 2026 fue localizada y asegurada una instalación dedicada a la minería de criptomonedas.

Como parte de las investigaciones, se realizaron vuelos de reconocimiento con drones que permitieron detectar una huella térmica en “La Gallera”, ubicada aproximadamente a 4.3 kilómetros del primer inmueble. Posteriormente, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó la ubicación y la presencia de infraestructura y equipos en el sitio.

¿Qué encontraron en el predio de minería de criptomonedas en Puebla?

Durante la diligencia también fueron asegurados un módem, dos tarjetas SIM y diversa documentación, además de los sistemas eléctricos y de enfriamiento que presuntamente se utilizaban para mantener en funcionamiento los equipos de minería.

El cateo fue realizado en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y elementos de la Secretaría de Marina, quienes brindaron seguridad perimetral.

El hombre detenido y los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes, que realizarán las investigaciones para determinar la procedencia de los equipos y el posible uso irregular de energía eléctrica en el inmueble.

La localización de esta segunda instalación ocurrió a poco más de un mes del aseguramiento de “El Beneficio”, donde también operaba infraestructura para la minería de criptomonedas.