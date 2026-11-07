Internacional

Tiroteo en Mercado de Cracovia, Polonia, Deja 6 Muertos y Más de 15 Heridos

Un hombre armado disparó contra personas al azar mientras conducía por una plaza de mercado

Foto: AFPFoto: AFP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+