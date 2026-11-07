Tiroteo en Mercado de Cracovia, Polonia, Deja 6 Muertos y Más de 15 Heridos

Un tiroteo en el centro histórico de Cracovia, una de las principales ciudades turísticas de Polonia, dejó seis personas muertas y 15 heridas este sábado 7 de noviembre. El ataque ocurrió en la Plaza del Mercado, uno de los sitios más concurridos de la ciudad, donde un hombre abrió fuego contra transeúntes.

De acuerdo con información de la Policía local, el agresor es un ciudadano polaco que actuó solo. El hombre llegó en un automóvil a la plaza principal y comenzó a disparar al azar contra las personas que se encontraban en el lugar.

El primer balance de las autoridades reportó cinco fallecidos y alrededor de una decena de heridos. Sin embargo, la cifra de víctimas mortales aumentó a seis después de que una de las personas lesionadas murió. Entre las víctimas se encuentran cuatro mujeres y dos hombres.

Durante el operativo, los agentes dispararon contra el atacante, quien resultó herido y fue trasladado a un hospital. Dos policías también resultaron lesionados durante los hechos. Las autoridades no habían informado sobre el motivo del ataque.

Testigos relataron a la agencia AFP que observaron al hombre disparar contra las personas mientras caminaba por la plaza. Tras las detonaciones, varios visitantes buscaron refugio en tiendas y establecimientos comerciales del centro histórico, mientras ambulancias y unidades policiales llegaron a la zona.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, calificó el hecho como un tiroteo trágico y señaló que las autoridades investigan los antecedentes y las circunstancias del ataque.

Por su parte, el presidente Karol Nawrocki expresó su preocupación y pidió explicaciones sobre lo ocurrido. También aseguró que la seguridad de los ciudadanos es una prioridad.

Los tiroteos son poco frecuentes en Polonia, país de la Unión Europea y la OTAN con aproximadamente 38 millones de habitantes. Cracovia, antigua capital polaca, recibió 16.2 millones de visitantes durante 2025, según cifras municipales.

APG