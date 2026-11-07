Internacional

Papa León XIV Celebra su Primera Misa en Uruguay; Elogia el Mate y Llama a Construir Puentes

Ante una multitud de 40 mil personas, el pontífice destacó las tradiciones uruguayas y llamó a transmitir la fe a las nuevas generaciones

Foto: AFPFoto: AFP

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