Papa León XIV Celebra su Primera Misa en Uruguay; Elogia el Mate y Llama a Construir Puentes

El papa León XIV elogió el mate, una de las bebidas tradicionales más representativas de Uruguay, y llamó a construir puentes, estrechar lazos y transmitir la alegría de la fe durante su primera misa en el país sudamericano.

La celebración se realizó en el parque París Londres, en la ciudad de Paysandú, al noroeste de Uruguay, donde se congregaron alrededor de 40 mil personas, según autoridades locales.

Durante su mensaje, el pontífice habló de tres símbolos de la región que, señaló, pueden ayudar a reflexionar sobre el tesoro de la fe: el puente, los palmares y el mate.

¿Qué dijo el Papa León XIV sobre el mate?

El papa destacó el significado de esta bebida tradicional y su relación con la convivencia entre las personas.

"El mate nos enseña a compartir y a estar juntos, a estrechar los lazos que nos unen y hermanan", expresó ante los asistentes. También señaló que es un "signo de integración, de acogida y de valores comunes".

Durante su intervención, León XIV incluso hizo una referencia a la popularidad de esta bebida fuera de Sudamérica: "¡También hasta Roma ha llegado el mate!", comentó, lo que provocó risas entre la multitud.

Papa León XIV llama a construir puentes y transmitir la fe

Al referirse al primero de los tres símbolos, el pontífice llamó a "construir puentes, estrechar lazos, unir, comunicar".

La referencia tuvo lugar en Paysandú, ciudad uruguaya separada de la localidad argentina de Colón por un puente de dos kilómetros sobre el río Uruguay.

León XIV también pidió transmitir la fe a las futuras generaciones "con valentía creativa" y llamó a los creyentes a prepararse para explicar sus convicciones.

"Necesitamos estar bien preparados para dar razones de nuestra fe a todo el que nos lo pida y no dejarnos arrastrar por cualquier clase de doctrinas extrañas", expresó.

La visita del pontífice ocurre en Uruguay, considerado el país más laico de América Latina. Según un sondeo de 2026 de Latinobarómetro, el 35 por ciento de su población se declara católica, la proporción más baja de la región.

En contraste, Paraguay y México encabezan la medición, con 82 y 69 por ciento de población católica, respectivamente.

Fieles viajan para ver al Papa León XIV

La celebración reunió a personas que viajaron desde distintas localidades de Uruguay y Argentina. Aunque la llovizna acompañó la madrugada y la mañana, los asistentes permanecieron en el parque con sillas, impermeables y recipientes de mate.

Adela Giles, de 56 años, contó que recorrió 50 kilómetros para ver al pontífice junto a su madre, de 81 años.

"Esto es una experiencia única, es difícil de explicar, se siente una cosa hermosa. Y si llueve, acá estamos", expresó.

Por su parte, Alicia Arauco llegó desde Concordia, Argentina, y pasó la noche en el parque para poder ver al Papa. La mujer recordó que también viajó a Salto cuando Juan Pablo II visitó Uruguay en 1988.

"Vine a Salto cuando vino Juan Pablo II. Tenía 21 años. Ahora traje a mi hijo, que también tiene 21 años", contó.

APG