Muere Motociclista tras Choque contra Auto en Calzada Ignacio Zaragoza de Puebla

Un motociclista murió tras accidentarse sobre la Calzada Ignacio Zaragoza a la altura de la Diagonal Defensores de la República en la ciudad de Puebla.

El hombre presuntamente manejaba a exceso de velocidad y chocó contra un automóvil rojo, por lo que salió proyectado contra el pavimento.

Automovilistas que transitaban sobre la zona trataron de auxiliar y llamaron al número de emergencia 911.

Minutos después arribaron paramédicos a brindarle los primeros auxilios; sin embargo, cuando llegaron ya había perdido la vida.

Policías municipales acudieron a abanderar el percance y acordonaron la zona mientras elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaban a cabo el levantamiento de cadáver.

Debido a los cierres de carriles hubo congestionamiento vial y largas filas de vehículos durante las primeras horas de este 7 de noviembre.

Peritos especialistas llevaron acabo las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades; cabe destacar que aún no han dado a conocer la identidad de las personas.

Por otro lado, un motociclista resultó lesionado luego de ser impactado por un vehículo cuando circulaba sobre la carretera federal Atlixco-Izúcar de Matamoros, a la altura del Complejo Médico Gonzalo Río Arronte.

De manera preliminar se sabe que el automovilista habría ignorado la señal de alto e impactó al hombre que iba a bordo de la motocicleta.

El vehículo arrastró varios metros al motociclista por lo que terminó con diversas lesiones. Testigos dieron aviso al número de emergencias, mientras que el conductor del vehículo de cuatro ruedas se dio a la fuga.

El hombre presentó lesiones en una pierna por que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Las autoridades buscan al conductor del automóvil implicada y llevan acabo las investigaciones correspondientes para conocer las causas exactas del accidente.

Con información de N+

MCS