Accidentes

Muere Motociclista tras Choque contra Auto en Calzada Ignacio Zaragoza de Puebla

El hombre presuntamente manejaba a exceso de velocidad sobre en el Diagonal Defensores de la República; la Fiscalía General investiga los hechos

Accidente de motociclista en Calzada Ignacio Zaragoza de Puebla.Accidente en Calzada Ignacio Zaragoza de Puebla deja un muerto. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Accidente fatal en Puebla: motociclista muere tras impactar contra un auto en Calzada Ignacio Zaragoza.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+