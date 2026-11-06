Seguridad

Detienen a Hombre por Robo de Nómina de una Empresa en San Nicolás, NL

El sujeto fue arrestado, en el municipio de Escobedo, luego de ser identificado por cámaras de seguridad

DetenidoEl sujeto ya fue puesto a disposición de las autoridades. Foto: N+

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