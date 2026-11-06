Detienen a Hombre por Robo de Nómina de una Empresa en San Nicolás, NL

Autoridades de seguridad lograron capturar a un hombre por presuntamente cometer el robo de una nómina de una empresa en el municipio de San Nicolas de los Garza, Nuevo León. El arresto ocurrió en la colonia Valle de San Francisco, en Escobedo.

Fue el pasado 23 de mayo cuando se reportó este robo sobre el cruce de Cristóbal Colón e Ignacio Aldama, en el Centro de San Nicolás. Fue en ese punto donde el ahora detenido, identificado como Rene ’N’, había despojado a una persona de una mochila que contenía 132 mil pesos en efectivo.

Luego de llevar a cabo las investigaciones correspondientes, autoridades confirmaron que el dinero presuntamente robado pertenecía a la nómina de una empresa, por lo que comenzaron con las búsqueda del responsable para recuperar el efectivo.

Elementos de investigación lograron ubicar al responsable a través de cámaras de seguridad del C4 de San Nicolás. En las imágenes, se pudo observar como el presunto ladrón se trasladaba en una motocicleta, misma que fue rastreado para tratar de dar con su localización.

Agentes de investigación descubrieron que el vehículo ligero era rentado, por lo que se pusieren en contacto con la empresa arrendadora para solicitar los datos del sujeto. Al recibir dicha información, autoridades de seguridad lograron detener al sujeto, quien ya fue puesto a disposición para que se determine su situación legal.