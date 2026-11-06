Seguridad

Gobernador Habla de Videos que Podrían Esclarecer Muerte de Niña Aranza en Bloqueos de Matamoros

Américo Villarreal informó que la Fiscalía cuenta con videos y otros elementos para esclarecer las circunstancias en las que murió la menor

Gobernador de Tamaulipas se Pronuncia Ante Caso de Aranza en MatamorosGobernador de Tamaulipas se Pronuncia Ante Caso de Aranza en Matamoros. Foto: N+

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El gobernador de Tamaulipas revela videos clave en la investigación de la muerte de Aranza en Matamoros. La Fiscalía avanza en esclarecer este trágico suceso.

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