Gobernador Habla de Videos que Podrían Esclarecer Muerte de Niña Aranza en Bloqueos de Matamoros

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, informó este viernes que continúa en curso la investigación por la muerte de Aranza, la menor de siete años que perdió la vida durante los hechos violentos registrados el pasado 29 de octubre en Matamoros.

El mandatario estatal señaló que la Fiscalía General de Justicia cuenta con avances en las indagatorias, entre ellos videos que muestran las actividades de un vehículo durante los bloqueos registrados ese día, material que podría contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.

Villarreal Anaya reiteró que el fallecimiento de la menor es un hecho lamentable y aseguró que las autoridades continuarán trabajando para determinar las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, confirmó que tres elementos de la Guardia Estatal son investigados por estos hechos, aunque precisó que ninguno ha sido detenido ni suspendido de sus funciones.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Caso Aranza: Fiscalía Cuenta con Videos y Avances en Investigación por Disparo en Matamoros

Al ser cuestionado sobre posibles fallas en el operativo policial, el funcionario sostuvo que, desde su perspectiva, no hubo errores en su implementación y atribuyó lo ocurrido al contexto de violencia generado por la delincuencia.

Mientras tanto, la Fiscalía mantiene las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el disparo que terminó con la vida de la menor y determinar las posibles responsabilidades.