Detienen a Exregidora de Morena, Gloria 'N' en Veracruz

Las autoridades dieron a conocer que se llevó a cabo la detención de Gloria 'N', quien es exregidora de Morena en Tierra Blanca, Veracruz. Dicha acción se registró por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con la información emitida en el Registro Nacional de Detenciones, los hechos se registraron sobre el Boulevard Lomas del Mar, entre las calles Mar Caspio y Mar de Cortés, del municipio de Alvarado, este viernes 6 de noviembre de 2026 a las 05:12:00 A. M.

Asimismo, se dio a conocer que al momento de llevarse a cabo la detención, Gloria 'N' portaba un par de tenis de color rosa con rayas blancas, así como un pantalón tipo pants de color beige.

Luego de su detención, la exregidora fue llevada a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicadas en el puerto de Veracruz, donde quedó a disposición de las autoridades.

Hasta este momento, las autoridades no han dado a conocer de manera oficial, cuál fue el motivo por el que fue llevada a cabo la detención de la exregidora morenista