Seguridad

Detienen a Exregidora de Morena, Gloria 'N' en Veracruz

En el municipio de Alvarado, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), llevaron a cabo la detención de la exfuncionaria, quien fue trasladada a las oficinas de la FGR

Detienen a Exregidora de Morena, Gloria Priscila Carrera Illescas en Alvarado VeracruzLa detención se llevó a cabo en el municipio de Alvarado. Foto: Facebook | G. P. C. I.

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En Alvarado, la SSPC detiene a Gloria 'N', exregidora de Morena. Ahora está bajo custodia de la FGR en Veracruz.

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Gloria 'N', Exregidora de Morena, fue Detenida en Veracruz | N+