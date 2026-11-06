Internacional

Reportan Libertad Bajo Fianza a Thomas Markle, Padre de Meghan, y Suegro del Príncipe Harry

El caso llegó a México dado que Markle vivió algún tiempo en Baja California; recientemente, la fiscalía local cateó una propiedad que rentaba en Tijuana

¿Quién Es el Padre de Megan Markle, Esposa del Príncipe Harry? Aparece en Fotos de Abuso a MenoresArresto de Thomas Markle, padre de Meghan. Foto: @triffic_stuff_

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