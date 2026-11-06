Reportan Libertad Bajo Fianza a Thomas Markle, Padre de Meghan, y Suegro del Príncipe Harry

Luego de que el padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex, fuera arrestado este viernes 6 de noviembre 2026 por la mañana en una residencia de ancianos en Florida, Estados Unidos, por agentes del FBI acusado de almacenar material de abuso sexual infantil en almacenes en California, según informaron las autoridades, fue liberado, de acuerdo con la cadena CNN.

Según la cadena de noticias, un juez federal de Estados Unidos concedió a Thomas Markle Sr., padre de Meghan, libertad bajo fianza, tras ser arrestado hoy. Sería el juez federal Thomas Wilson, del distrito central de Florida, quien habría ordenado su liberación y le impuso arresto domiciliario.

De acuerdo con una fuente citada por CNN, Thomas Markle Sr. no podrá viajar fuera del distrito medio de Florida ni del distrito central de California, donde se prevé que comparezca próximamente.

¿Qué pasó con Thomas Markle Sr.? Esta mañana, agentes registraron dos bodegas alquiladas por el padre de Meghan y confiscaron aproximadamente 78 artículos, incluyendo diapositivas, negativos y libros, que contenían presuntas imágenes de abuso sexual infantil, según declaró el primer fiscal auxiliar de los Estados Unidos, Bill Essayli, en Los Ángeles.

Algunas imágenes lo muestran con niños, según una declaración jurada del FBI presentada ante el tribunal. "Estas acusaciones son extremadamente graves y procesaremos al señor Markle con todo el peso de la ley federal", afirmó Essayli en un comunicado escrito.

Por su parte, el Departamento de Justicia estadounidense confirmó la detención a través de un comunicado y precisó que se le acusa de almacenar material de abuso sexual infantil, “incluyendo fotografías sexualmente explícitas de él mismo con niñas”.

“La declaración jurada describe tres de estas imágenes: dos muestran a un hombre adulto, a quien un testigo identificó como Markle, junto a una niña desnuda; la tercera imagen muestra a una niña desnuda en una habitación que parece pertenecer a una cadena de moteles en Filipinas. La declaración jurada también describe otras fotografías en las que, al parecer, aparece Markle con menores en diversos grados de desnudez”, detalló el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el material fotográfico donde aparece Thomas Markle.

Los fiscales federales adjuntos Daniel H. Weiner, de la Sección de Delincuencia Organizada Transnacional; Kevin J. Butler, de la Sección de Delitos Graves; y Kathy Yu, jefa de Ética, Juicios y Cumplimiento, están a cargo de la acusación en este caso.

HVI

Denuncia penal presentada ante el Tribunal de Distrito de EUA para el Distrito Central de California contra Thomas Markle, padre de Meghan Markle, quien fue detenido en Lakeland, Florida. Foto: X @USAttyEssayli

Markle fue arrestado en el condado de Polk y compareció el viernes ante un tribunal federal en Tampa. No se obtuvieron respuestas inmediatas a las llamadas ni a los correos electrónicos enviados a su abogado de oficio para solicitar comentarios.

El hallazgo de material en el extranjero dio lugar a una investigación en Estados Unidos.

Su arresto se produjo tras las informaciones publicadas por The Sun, un tabloide británico, de que el hermanastro de Meghan había encontrado una colección de imágenes de abuso sexual infantil mientras vaciaba la casa de su padre en Filipinas.

Markle vivió en Filipinas hasta mediados de 2026, cuando se mudó a una residencia para adultos mayores en Florida.

El caso llegó a México dado que Markle vivió años en Baja California. La Fiscalía local cateó una propiedad que rentaba en Tijuana, sin que se conozcan más detalles del caso.

En total, se intervinieron cerca de 7 mil 500 fotografías y un video, todos de menores de entre 10 y 11 años de edad.

De ser declarado culpable, Markle se enfrentaría a una pena máxima legal de 20 años de prisión federal.

Él ha negado las acusaciones, clasificándolas de falsas y de "mentiras enfermizas".

Meghan Markle dijo en un comunicado que desde 2018 conocía estas acusaciones contra su padre, por una carta que le compartió la policía británica, y que por eso mantuvo distancia y no le permitió tener contacto con sus hijos.

HV