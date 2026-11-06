Internacional

Líder de Secta Good News International Recibe 200 Años de Prisión por la Muerte de 190 Niños

Paul Nthenge Mackenzie obligó a sus seguidores a ayunar bajo la promesa de alcanzar el paraíso; otros 28 integrantes también fueron condenados.

En Huelga de Hambre Líder de Secta en Kenia Acusado de la Muerte de 430 PersonasPaul Mackenzie, en el sótano del Tribunal de Justicia de Mombasa, a la espera de su audiencia. Foto: Reuters
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