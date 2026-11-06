Detienen a 14 Integrantes de Grupo Neonazi ‘Núcleo Nacional’ en España

La Policía Nacional de España detuvo a 14 integrantes de Núcleo Nacional (NN), una organización neonazi, durante un operativo simultáneo en siete provincias. Las autoridades también realizaron registros en distintos puntos del país, incluida la sede central del grupo en Madrid.

A los arrestados se les atribuye inicialmente la posible comisión de delitos de incitación al odio, asociación ilícita y posesión de armas, según fuentes judiciales.

El despliegue, de este viernes, fue coordinado por la Comisaría General de Información y comenzó alrededor de las 6:00 horas en Madrid, Guadalajara, Burgos, Alicante, Asturias, Pontevedra y Valladolid.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón dirige la investigación y levantó el secreto de las actuaciones tras las detenciones. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) informaron que siete de los arrestados fueron identificados como posibles integrantes de la cúpula de Núcleo Nacional.

Estas personas serán trasladadas a Gijón para declarar ante la magistrada, previsiblemente el próximo lunes. La operación policial continúa abierta.

¿Qué se sabe de Núcleo Nacional?

Foto: EFE

Núcleo Nacional es una organización ultraderechista que defiende el supremacismo blanco, el negacionismo del Holocausto y el nacionalcatolicismo. También rechaza la inmigración no europea y promueve la llamada «remigración forzada». Entre sus posturas está la oposición a los colectivos LGTBIQ+, feministas y de izquierda. Además, no admite a personas no europeas entre sus integrantes.

En febrero pasado, integrantes de Núcleo Nacional acudieron a una concentración en Gijón contra la retirada del monumento a los Héroes de Simancas, un conjunto escultórico dedicado a militares sublevados que murieron durante la Guerra Civil española. Aunque la protesta fue organizada por vecinos que defendían el valor patrimonial de la obra, miembros de la organización ultraderechista llegaron con banderas y pancartas y ocuparon el espacio de la manifestación.

Durante el acto, encabezado por Enrique Lemus, integrantes de Núcleo Nacional corearon consignas como “¡España, cristiana, y no musulmana!” y realizaron el saludo nazi. La concentración derivó en un altercado entre asistentes, en el que participaron menores de edad, por lo que se presentó una denuncia ante la Fiscalía de Menores de Gijón.