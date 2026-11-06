Sociedad

Trabajadores del Poder Judicial en Matamoros se Unen a Paro Nacional

Entre las exigencias esta que las nuevas evaluaciones no pongan en riesgo sus empleos

Trabajadores del Poder Judicial en Matamoros se Unen a Paro NacionalLos Empleados se Manifestaron sin Afectar la Vialidad. Foto: N+

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Trabajadores del Poder Judicial en Matamoros protestan por evaluaciones que podrían amenazar sus empleos.

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Paro de Labores en el Poder Judicial: Trabajadores Protestan en Matamoros, Tamaulipas | N+