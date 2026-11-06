Trabajadores del Poder Judicial en Matamoros se Unen a Paro Nacional

Trabajadores del Poder Judicial en Matamoros se unieron al paro nacional para manifestar su inconformidad ante los nuevos procesos de evaluación, al considerar que podrían poner en riesgo su estabilidad laboral y los derechos adquiridos.



Los empleados aclararon que no están en contra de las evaluaciones, sino de la manera en que se pretende llevarlas a cabo, pues temen que los resultados puedan derivar en despidos. Por ello, exigieron que se respeten sus derechos laborales y se garantice que estos procesos no se conviertan en un mecanismo para separar al personal de sus cargos.

También, empleados del Poder Judicial de la Federación en Tampico suspendieron sus labores y realizaron una manifestación en las instalaciones ubicadas sobre la Avenida Miguel Hidalgo, donde además bloquearon parcialmente la circulación de la transitada vialidad con dirección de sur a norte.

La movilización forma parte de una jornada de protestas a nivel nacional contra los nuevos lineamientos de la Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial 2026, emitidos por el Órgano de Administración Judicial.

Los inconformes señalaron que algunos criterios contemplados en el proceso permiten calificaciones basadas en apreciaciones personales de superiores y compañeros, por lo que solicitaron una revisión de los mecanismos establecidos al considerar que podrían afectar la imparcialidad de los resultados.