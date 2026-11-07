Movilidad

¿Qué Pasó Hoy 7 de Noviembre 2026 en la Línea A del Metro?

Usuarios reportaron trenes detenidos y retrasos en ambos sentidos durante varios minutos

Línea A del Metro CDMX¿Qué Pasó Hoy 7 de Noviembre 2026 en la Línea A del Metro? | Foto: Cuartoscuro/ Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+