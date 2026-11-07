¿Qué Pasó Hoy 7 de Noviembre 2026 en la Línea A del Metro?

El servicio de la Línea A del Metro de la Ciudad de México presentó retrasos durante la mañana de este sábado 7 de noviembre, luego de que usuarios reportaran trenes detenidos durante varios minutos en ambos sentidos, principalmente en la zona de San Juan.

A través de redes sociales, pasajeros señalaron que llevaban más de 10 minutos esperando el avance de los trenes. Otros usuarios aseguraron que permanecieron detenidos durante más de 20 minutos, mientras cuestionaban cuánto tiempo tardaría en reanudarse la circulación.

¿Qué dijo el Metro sobre los retrasos en la Línea A?

A través de su cuenta oficial en X, el Metro informó que la circulación de los trenes comenzaba a agilizarse después de realizar una revisión a uno de ellos.

El organismo también pidió a los usuarios permitir el libre cierre de puertas y dejar descender a las personas antes de ingresar a los vagones.

La respuesta fue publicada durante la mañana, luego de que distintos pasajeros solicitaran información sobre las demoras y la falta de avance de los trenes.

¿Qué quejas reportaron los usuarios del Metro?

Entre los comentarios compartidos en redes sociales, pasajeros señalaron que permanecían detenidos en la zona de San Juan, incluso en ambos sentidos de circulación.

Una usuaria cuestionó cuánto tiempo más tardarían en avanzar los trenes, al asegurar que llevaban varios minutos sin movimiento.

Otro pasajero reclamó que ya habían transcurrido más de 20 minutos sin que el tren avanzara, mientras que una usuaria más manifestó su inconformidad por la espera de aproximadamente 10 minutos.

Hasta el momento, la información difundida por el Metro señala que se realizó una revisión a un tren y que la circulación comenzaba a agilizarse. No se han proporcionado más detalles sobre la causa específica de la revisión.

APG