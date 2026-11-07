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Paro en el Poder Judicial: Qué Sedes Están Cerradas y Qué Trámites Quedan Suspendidos

Los trabajadores piden que las evaluaciones se enfoquen en la capacitación profesional y no se utilicen para sancionar o despedir

Paro en el Poder JudicialParo en el Poder Judicial Hoy: Qué Sedes Están Cerradas y Qué Trámites Quedan Suspendidos | Foto: Cuartoscuro

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¿Qué Sedes del Poder Judicial Están Cerradas por Paro de Trabajadores Hoy? Estos Trámites Quedan Suspendidos | N+