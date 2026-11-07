Paro en el Poder Judicial: Qué Sedes Están Cerradas y Qué Trámites Quedan Suspendidos

El paro de labores del Poder Judicial de la Federación (PJF) continúa este sábado 7 de noviembre, luego de que trabajadores iniciaran una suspensión de actividades el viernes en distintas instalaciones del país.

De acuerdo con los reportes difundidos durante la jornada, la movilización alcanzó al menos 40 sedes en 23 estados, aunque la situación puede variar conforme se incorporen más trabajadores a la protesta.

Los inconformes rechazan el nuevo esquema de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial, pues consideran que los criterios establecidos podrían afectar su estabilidad laboral y la permanencia en sus puestos.

¿Qué sedes del Poder Judicial están en paro?

El registro de movilizaciones y los informes de los centros participantes permiten identificar los siguientes puntos donde se reportó o confirmó la suspensión de actividades:

Baja California: Tijuana, Mexicali

Chihuahua: Ciudad Juárez

Nuevo León: Monterrey

Durango: Durango

Zacatecas: Zacatecas

Nayarit: Nayarit

Jalisco: Guadalajara y Zapopan

Michoacán: Morelia y Uruapan

Estado de México: Toluca

Guerrero: Chilpancingo y Acapulco

San Luis Potosí: San Luis Potosí

Ciudad de México: San Lázaro, Ajusco, Las Flores, Prisma y Revolución

Morelos: Cuernavaca

Tamaulipas: Ciudad Victoria y Tampico

Hidalgo: Pachuca

Veracruz: Coatzacoalcos, Xalapa y Boca del Río

Tabasco: sedes de la entidad

Chiapas: Tuxtla Gutiérrez y Tapachula

Oaxaca: Oaxaca y Salina Cruz

Puebla: Puebla

Guanajuato: Guanajuato

Yucatán: sedes de la entidad

Quintana Roo: Cancún y Chetumal

¿Qué trámites quedan suspendidos por el paro del Poder Judicial?

La suspensión de actividades puede provocar retrasos en la atención presencial y en los procedimientos que requieren la intervención del personal de juzgados y tribunales federales.

Entre las posibles afectaciones para los usuarios se encuentran la recepción de promociones y documentos, la atención de asuntos ordinarios y el desarrollo de audiencias programadas en las sedes que mantienen el paro.

Sin embargo, no existe una confirmación de que todos los trámites judiciales estén suspendidos a nivel nacional. La atención de asuntos urgentes y las guardias pueden variar dependiendo del órgano jurisdiccional.

Por ello, las personas que tengan una audiencia o diligencia programada deben consultar directamente con el juzgado o tribunal correspondiente antes de trasladarse.

¿Por qué están en paro los trabajadores del Poder Judicial?

La protesta responde al Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre, mediante el cual el Órgano de Administración Judicial (OAJ) estableció el proceso de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial.

Los trabajadores manifestaron su inconformidad con los criterios que se utilizarán para evaluar a secretarios, actuarios y oficiales judiciales, al considerar que podrían poner en riesgo sus derechos laborales y estabilidad en sus puestos.

Por su parte, el Órgano de Administración Judicial aseguró que la primera evaluación tendrá carácter exclusivamente diagnóstico y que sus resultados no implicarán aprobación ni reprobación, ni tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal.

El organismo explicó que el objetivo es identificar fortalezas y áreas de oportunidad para impulsar la capacitación y mejorar el desempeño de quienes integran la carrera judicial.

APG