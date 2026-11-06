Jubilados de Pemex Bloquean Accesos a Instalaciones en Playas de Rosarito

Trabajadores jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) bloquearon los accesos de entrada y salida de camiones cisterna en las instalaciones de la empresa ubicadas en Playas de Rosarito, para exigir atención a sus demandas relacionadas con servicios médicos.

La manifestación comenzó alrededor de las 7:30 horas de este viernes, cuando los inconformes impidieron temporalmente el tránsito de las unidades que ingresan y salen del complejo.

Los jubilados señalaron que desde hace aproximadamente dos años enfrentan problemas por la falta de atención médica, situación que ha obligado a algunos de ellos a pagar con recursos propios tratamientos especializados, como hemodiálisis y atención contra el cáncer, utilizando parte del dinero de sus pensiones.

De acuerdo con los manifestantes, alrededor de 2 mil jubilados se encuentran afectados por esta situación.

Aunque los inconformes liberaron momentáneamente los accesos, establecieron un plazo de dos horas para recibir una respuesta de las autoridades de Pemex. Advirtieron que, de no obtener atención a sus demandas, volverán a bloquear la entrada y salida de los camiones cisterna.

Infomación Atenas Gómez

APG