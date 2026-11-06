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Jubilados de Pemex Bloquean Accesos a Instalaciones en Playas de Rosarito

Alrededor de 2 mil extrabajadores señalan que enfrentan problemas de atención médica desde hace dos años y piden una respuesta de la empresa

Jubilados de Pemex Bloquean Accesos a Instalaciones en Playas de RosaritoJubilados de Pemex Bloquean Accesos a Instalaciones en Playas de Rosarito | Foto: N+

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