Donald Trump Pide Investigar por Extorsión a Dirigentes del Partido Demócrata

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al Departamento de Justicia investigar las presuntas amenazas que, según denunció, dirigentes del Partido Demócrata han realizado contra funcionarios de su administración, donantes y simpatizantes republicanos.

A través de una publicación en Truth Social, Trump acusó a los demócratas de amenazar con procesos de destitución y otras sanciones a distintas personas, entre ellas el fiscal general de Estados Unidos, pese a que, aseguró, no existen motivos que justifiquen esas medidas.

“Esto es extorsión al más alto nivel, y deberían rendir cuentas por ello”, expresó.

El mandatario también señaló que algunos donantes republicanos han recibido amenazas de cárcel y otras sanciones por su afinidad política. Sin presentar pruebas en su publicación, acusó a dirigentes demócratas de utilizar procedimientos legales como una herramienta contra sus adversarios.

En su mensaje, el presidente estadounidense dirigió señalamientos contra la senadora demócrata por Míchigan, Elissa Slotkin, a quien atribuyó declaraciones sobre posibles acciones contra jóvenes vinculados con el Partido Republicano.

Según Trump, la legisladora pretende perseguir a personas que compartan valores republicanos o manifiesten simpatía por ese partido.

El mandatario también aseguró que dirigentes demócratas han enviado cartas con amenazas a distintas personas, a quienes describió como inocentes. Ante estos señalamientos, pidió que las autoridades investiguen lo que considera posibles actos delictivos.

“Mediante copia de esta declaración, ordeno al Departamento de Justicia que investigue este acto delictivo de inmediato”, escribió Trump al finalizar su mensaje.

Las declaraciones del presidente ocurren después de que dirigentes demócratas anunciaran planes para investigar distintas actividades de su administración, así como negocios de su familia y relaciones con donantes y empresas.

APG