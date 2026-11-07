Internacional

Donald Trump Pide Investigar por Extorsión a Dirigentes del Partido Demócrata

El presidente de Estados Unidos lanzó nuevos señalamientos contra dirigentes de la oposición a través de una publicación en redes sociales

Foto: AFPFoto: AFP

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