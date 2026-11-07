Seguridad

Dictan Sentencia de 22 y 19 Años de Prisión a Hombres Ligados al CJNG

Fueron detenidos con cuatro armas largas, un arma corta, cargadores, más de 230 cartuchos útiles y marihuana en 2019

Dictan sentencia a integrantes de CJNGFoto: FGR
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