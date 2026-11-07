Dictan Sentencia de 22 y 19 Años de Prisión a Hombres Ligados al CJNG

Un tribunal de enjuiciamiento dictó sentencia a Heriberto Vargas Pérez, Víctor Alfonso Velarde Hernández y Gerardo de Jesús Cervantes Porras, ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación, luego de que se les hallara responsables de cometer delitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, contra la salud y asociación delictuosa.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que al primero se le impuso una sentencia de 22 años 10 meses de prisión; mientras que a los otros dos acusados se les dictó una sentencia de 19 años 10 meses de prisión.

Heriberto 'N', Víctor 'N' y Gerardo 'N' fueron detenidos con cuatro armas largas, un arma corta, cargadores, más de 230 cartuchos útiles y marihuana.

De acuerdo con los hechos, estas personas fueron aprehendidas en julio de 2019, en las inmediaciones de la colonia Aguilitas, en el municipio de Jesús María, Jalisco, donde les aseguraron lo ya mencionado.

Posteriormente, con las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal (MPF), agregó la FGR, la autoridad judicial dictó las sentencias condenatorias luego de un juicio oral.